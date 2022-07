DAAV schonk al 200.000 euro aan goede doelen

De Kortrijkse vzw DAAV bestaat 30 jaar en viert dat in oktober. Intussen hebben zij een nieuwe vergaderlocatie in Café West-Vlaanderen, zoeken ze een nieuwe voorzitter en hebben ze grote plannen met onder meer de uitgave van een jubileumboek.

De vzw DAAV, wat staat voor Developing Association for Active Volunteers, lenigt noden in Pakistan, Sri Lanka en India. Zij willen daarmee wezen en kinderen in armoede een kans geven via allerhande projecten. De vereniging werd in 1993 opgericht door André Vandenbroucke (88), 29 jaar lang de sterke man achter Vlastreffen Kortrijk. “De vzw heette eerst Figaro’s Club – ons lokaal bevond zich toen nog in het vroegere shoppingcentrum aan het Schouwburgplein – daarna Organisatie Spektakel en daarna DAAV, en dat blijft zo”, aldus stichter/promotor en huidig coördinator André Vandenbroucke, die tientallen benefietactiviteiten en concerten organiseerde voor de goede doelen.

“We werken rond een sponsorprogramma waarin we minder begoede kinderen, zoals straatkinderen uit de streken rond Calcutta en Bangalore in India, financieel steunen bij hun opvoeding en welzijn”, aldus André, die daarvoor samenwerkt met de ontwikkelingsmaatschappijen van de Salesianen van Don Bosco. “In de tweede plaats trachten we via lokale overheden in Pakistan, Sri Lanka en India, en hier via sponsoring, financiële steun te bekomen voor de bouw van internaten, weeshuizen en schoolgebouwen”, vult erevoorzitter Hans Masschelein aan. Dit resulteerde tot nu toe in ruim 200.000 euro.

Jubileumboek

De vzw is op zoek naar een nieuwe voorzitter. “We zouden graag een nieuwe wind zien waaien voor de komende jaren”, weet André. Het 30-jarig bestaan wordt gevierd op 8 oktober met een dankviering met Monseigneur Luc Van Looy, een ontvangst op het stadhuis en een banket. “Er komt ook een jubileumboek uit, een luxe-editie met veel foto’s en verhalen van de voorbije 30 jaar”, weet André. “Nee, het zijn niet mijn memoires. (lacht) Ik vertrek wel in oktober een laatste keer naar India om de realisaties te zien. En vergeet niet dat het element actieve vrijwilligers de rode draad is bij elk gebeuren.”

(PVH)