Daar zijn ze weer! Befaamde kerstpiemels sieren weer straatbeeld van Oudenburg: “Nog niet aan vervanging toe, nee”

De penisvormige lichtornamenten in Oudenburg gingen een paar jaar geleden de wereld rond, maar intussen zijn ze een onmisbaar onderdeel geworden van de kerstverlichting. Ook dit jaar worden ze opnieuw geïnstalleerd.

“Juist, we zijn weer die tijd van het jaar”, glimlacht burgemeester Romina Vanhooren. Al vier jaar op rij gaat de titel van meest besproken kerstversiering naar die in Oudenburg. In 2020 hadden ze niet durven denken dat hun nieuwe kerstverlichting een heel leven ging leiden, nationaal én internationaal, met zelfs artikels in The New York Times. De opvallende lichtornamenten werden al snel ‘kerstpiemels’ gedoopt en dat zorgde voor de nodige beroering. Omdat het om een aanzienlijke investering ging, bleven ze staan. Twee jaar geleden organiseerde Oudenburg een rondvraag bij de inwoners. “Daar kregen we zo’n 300 reacties op”, aldus burgemeester Vanhooren. “Daaruit bleek dat de meerderheid er wel voor te vinden was. Een deel van de inwoners is er fier op, een ander deel ligt er niet wakker van.”

Defecte piemels

Het ziet er overigens naar uit dat ze snel uit het straatbeeld zullen verdwijnen. “Ze zijn nog niet aan vervanging toe, nee. Bovendien gaat het om een zestigtal exemplaren, dus dat zou wel een aanzienlijke investering zijn, zelfs al voorzien we elk jaar een investeringsbudget voor kerstverlichting. Aan enkele ‘kerstpiemels’ was er al een defect, maar dat werd hersteld door de technische dienst. We hebben voor onszelf geen datum vooropgesteld wanneer ze zullen vervangen worden. Zolang ze dienst doen, blijven ze er deel van uitmaken. Vrijdag werd al een deel geïnstalleerd in Ettelgem en Roksem, vandaag is de rest aan de beurt.”