Daar is hij weer! Matthieu Bonne aast nu op wereldrecord lopen in… Taiwan (en maakt nog twee uitdagingen bekend)

Avonturier en recordjager Matthieu Bonne uit Bredene is klaar voor een nieuw wereldrecord. Deze keer wil hij een dertig jaar oud record aanvallen: 48 uur lopen. Op 21 februari gaat hij er voor in Taiwan. Maar daar blijft het niet bij…

Na een voorbereiding in het Portugese Nazaré vertoeft Matthieu Bonne momenteel in Zuid-Afrika voor een hoogtestage. Daar kondigde hij vandaag aan dat hij klaar is voor een nieuwe wereldrecordpoging. Op 21 februari valt hij in Taiwan het wereldrecord 48 uur lopen aan. Dat staat op naam van running legend Yannis Kouros. Opvallend: eerder verbrak Bonne al een vorig record van de man, dat van de 6Days – waarbij hij 1.045,52 kilometer liep in zes dagen.

Hij liep 473 kilometer in twee dagen. Als hij dat record wil verbreken, moet Bonne dus 11 marathons op rij lopen, met zo goed als geen pauze daartussen. Het is overigens niet het enige record dat Bonne dit jaar aanvalt. Nu al maakt hij bekend dat hij deze zomer het wereldrecord 48 uur zwemmen op zijn naam wil schrijven en in het najaar – u raadt het al – het wereldrecord 48 uur fietsen.

Inspireren

De afgelopen twee jaar behaalde hij al drie wereldrecords. In Arizona fietste hij 3.619,72 kilometer in slechts één week. Hij zwom in Griekenland 129,64 kilometer in 60 uur en 44 minuten. De laatste dateert van september vorig jaar, toen hij de 6Days Ultrarunning liep in Hongarije. Een eerdere poging daarvoor toonde aan dat Bonne niet onoverwinnelijk is, nadat hij vorig voorjaar compleet uitgeput moest opgeven. Net geen jaar later dus gaat hij dus volop voor een ander record. Bonne beschouwt deze uitdagingen naar eigen zeggen niet alleen als fysieke prestaties, maar ook als een manier om zichzelf te overstijgen en anderen te inspireren. “Mijn doel is niet alleen om records te breken, maar om de wereld te laten zien wat mogelijk is als je durft te dromen en je grenzen verlegt,” zegt Bonne.