Daags voor ziekenhuisopname beleeft Djaxx (3) onvergetelijke dag op Kidzfestival: “Na hartoperatie kan hij hopelijk weer kind zijn”

De driejarige Djaxx uit Diksmuide werd zondag als vip ontvangen op het Ieperse Kidzfestival, dat hem een zorgeloze dag bezorgde voor zijn ziekenhuisopname van maandag. De jongen moet een tandbehandeling en openhartoperatie ondergaan. “Hopelijk kan hij daarna weer kind zijn.”

Net als zijn oudere broer Tristan moet Djaxx (3) straks een openhartoperatie ondergaan, zijn derde al. “Hoewel Tristan intussen al vijf keer geopereerd werd, blijken de hartproblemen van Djaxx nog complexer”, zucht mama Delilah Geneyn (32) uit Diksmuide. Ze vertrekt maandag met haar driejarig zoontje een eerste keer naar het UZ Leuven voor een controle.

Infecties voorkomen

“Naar aanleiding van vastgestelde gaatjes in zijn tanden. Volgende week moet hij dan terug voor de openhartoperatie en dan weten we nog niet precies hoe lang we in het ziekenhuis moeten blijven. De voorafgaande tandbehandeling is nodig om infecties te voorkomen.”

Daags voor het vertrek naar het ziekenhuis werd Djaxx uitgenodigd als een van de ‘vipkinderen’ op het Ieperse Kidzfestival, dat kwetsbare kinderen een onvergetelijke dag wil bezorgen.

Genieten van Plop en #LikeMe

“Hij was heel blij toen we hem zondag konden verrassen met een gratis dag vol plezier, muziek en lekkers op dit speciaal festival”, aldus Delilah. “Djaxx genoot met volle teugen van Plop, #LikeMe, speeltoestellen, animatie, frietjes en straks nog een ijsje. Ook de rest van de familie amuseerde zich. Het was een dag voor de kinderen en eigenlijk ook voor ons: een gelegenheid om eens de gedachten te verzetten en de stress te vergeten. We zijn iedereen dankbaar dat we hier mochten zijn.”

De rest van de familie leeft nu mee met Djaxx. “Zij gaan morgen gewoon naar school, maar zijn bezorgd om Djaxx, die naar het ziekenhuis moet”, zegt Collin Blondeel (31), de partner van Delilah. “De openhartoperatie is nodig om de bloedcirculatie te verbeteren en voldoende zuurstof te laten opnemen in zijn lichaam en hersenen.”

Crowdfunding

“Na deze operatie kan hij hopelijk opnieuw kind zijn”, vertelt Delilah. “Wanneer hij hier nu langer dan enkele minuten speelt op de springkastelen van het festivalterrein, worden zijn lipjes blauw. Dus we moeten steeds oppassen.” Intussen volgde nog een tweede verrassing voor Djaxx en zijn familie. “Zonder dat ik het wist startte mijn zus een crowdfundingactie op”, lacht Delilah.

De opbrengst zou dienen om de medische kosten te “verzachten” en om de familie na de ziekenhuisopnames nog een zorgeloze dag te bezorgen in Disneyland Parijs. “Djaxx is zot van Buzz Lightyear, een personage uit de Toy Story-films. Na de operatie krijgt hij daar hopelijk zijn idool van dichtbij te zien.”

Tweede Kidzfestival

Het Kidzfestival was zondag op de festivalterrein van het voorafgaande Highlight Festival aan zijn tweede editie toe.“De kinderen zijn de echte helden, niet wij”, stelt Bavo Goos, medewerker van het Kidzfestival en lid van serviceclub Kiwanis Ieper Vlakke Land. “We kregen dit jaar hulp van heel wat andere clubs uit het Kiwanis-netwerk bij het rekruteren van vipkinderen.”

Wereldwijd

De verste kwamen tot uit Gent. “Ons festival is intussen bekend tot in India, Australië en Amerika”, stelt Goos. “We worden regelmatig als een leuk voorbeeld van sociaal engagement naar voren geschoven binnen Kiwanis en via sociale media raakt ons verhaal wereldwijd verspreid.” (TP)