Daag jezelf uit in FitStudio Cup voor vzw Somival

Tussen 1 juni en 9 juli kan je bij FitStudio in Desselgem terecht om jezelf uit te dagen op sportief vlak. De FitStudio Cup is een evenement dat volledig gebaseerd is op het bekende televisieprogramma ‘De Container Cup’ (PLAY4) en is ten voordele van SOMIVAL uit Waregem.

“De Container Cup is heel populair, ook bij onze klanten”, vertellen initiatiefnemers Annelies Valepyn en Virgil Ergo. “De deelnemers moeten zeven diverse sportdisciplines uitoefenen in een bepaalde volgorde, een compact zevenkamp dus. Dit alles in een zo kort mogelijke tijd. De zeven disciplines zijn: lopen (1500m), monkey bars, golfen, roeien (1000m), schieten, bench press en fietsen (3000m). Er zijn drie categorieën: jongeren (13-18 jaar), dames en heren. De top drie per categorie wint een mooie prijs. Iedereen kan en mag meedoen, ongeacht ervaring of niveau. Want deelnemen, en jezelf eens goed uitdagen, is hier belangrijker dan winnen. Just for fun.”

Bekende Vlamingen

Ook bekende Vlamingen als Niels Destadsbader, Tessa Wullaert, Kedist Deltour en Julie Vermeire gaan de uitdaging aan en zullen het beste van zichzelf geven tijdens De FitStudio Cup. Deelnemen doe je door een tijdsslot van 30 minuten te reserveren, tussen 1 juni en 9 juli. Dit kost slechts €15, die integraal naar het goede doel gaat. FitStudio koos SOMIVAL vzw (Sport & Ontspanning voor MInderVALiden) uit Waregem als goede doel, een G-sportclub die sport en ontspanning aanbiedt aan alle mensen met een handicap en/of een verminderde mobiliteit. “Iedereen moet een sportaanbod op zijn/haar maat kunnen volgen. Daarom willen wij een organisatie, die mensen met een beperking steunt in hun enthousiasme voor sport, absoluut mee ondersteunen door dit unieke evenement”, besluit Annelies. (ELD)