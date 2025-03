Cyclo Cats gaan in nieuwe uitrusting de baan op

De Ieperse Cyclo Cats, een wielertoeristenclub die exclusief voorbehouden is voor dames, heeft het nieuwe seizoen gestart. De club, die ondertussen twaalf jaar bestaat, telt 34 leden en rijdt twee keer per week. De ritten worden telkens afgewerkt op zondagmorgen en op woensdagavond. De groep, onder leiding van Nele Desomer, startte dit seizoen ook in een nieuwe uitrusting. Na elke rit wordt er nog wat nagepraat in lokaal The Walker. Meer informatie over de club vind je op de Facebookpagina Cyclo Cats. (foto EF)