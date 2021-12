Cursisten florist Syntra West zorgen voor decoratie ARhus in Roeselare

De cursisten florist van Syntra West, campus Roeselare, zorgden voor een bijzondere eindejaarsdecoratie in ARhus. Groenblijvende en in de winter bloeiende planten, die symbool staan voor het leven, vormen de basis om bij te dragen aan licht en hoop in donkere tijden.

Tijdens de opleiding tot professioneel florist bij Syntra West, campus Roeselare, leren de cursisten alles over het beroep en over het ondernemerschap. Een onderdeel van het leertraject bestaat uit een praktijkgerichte opdracht, die in een externe omgeving uitgevoerd moet worden. Daarvoor werkte Syntra West dit jaar samen met ARhus.

Thema ‘winter’

Onder begeleiding van docent Kurt Van Neder kregen de cursisten van de dag- en avondopleiding de opdracht om voor florale decoratie te zorgen in het kenniscentrum. “In deze eindejaarsperiode ligt het thema winter voor de hand”, zegt Kurt Van Neder, docent florist aan Syntra West, campus Roeselare. “Al lang voordat de datum voor het feest van Kerstmis werd vastgelegd, wordt al duizenden jaren de winterwende in veel culturen op ons halfrond gevierd. Dat is het moment waarop het licht na een periode van duisternis terugkeert en de dagen opnieuw langer beginnen te worden. Daarom gaat het feest rond de winterwende altijd gepaard met het maken van veel licht en vuur.”

Het midwinterfeest werd dan ook de inspiratiebron voor de eindejaarsdecoraties die de cursisten moesten creëren. In de opstellingen zijn vooral groenblijvende en in de winter bloeiende planten terug te vinden, wat een teken is van leven.

Licht en hoop

“Vandaag zijn we helaas de band met de natuur een beetje kwijt. We eten niet meer volgens de seizoenen en door kunstmatig licht lijkt het zonlicht minder belangrijk in ons leven. Toch ervaren heel wat mensen deze donkere dagen als een lastige periode, zeker in de moeilijke tijd waarin we vandaag leven. Met de decoratieve elementen in ARhus willen wij bijdragen om licht en hoop te brengen.”

