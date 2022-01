Curieuzeneuze verhuist en krijgt een koffiehoekje erbij

De tweedehandswinkel Curieuzeneuze in Roeselare verhuist eind januari naar een nieuw pand schuin tegenover hun huidige locatie. Dankzij een koffiehoekje zal het nostalgisch gevoel dat de zaak zo typeert nog wat meer versterkt worden.

Vanuit de visie dat verschillende soorten materialen weggooien niet alleen zonde is, maar ook nog eens een zware belasting voor het milieu, startte Els Vandepitte in april 2018 met haar tweedehandszaak op De Munt als pop-up. “Het recycleren van spullen die niet meer gebruikt worden, verkleint onze ecologische voetafdruk en biedt een alternatief voor de overconsumptie in de huidige maatschappij”, aldus zaakvoerster Els.

Iedereen die dat wil, kan ook zelf artikelen te koop aanbieden, waardoor oude producten een tweede leven krijgen. Zowel kledij en diverse soorten artikelen alsook meubilair kunnen bij Curieuzeneuze aangeboden worden. Die materialen worden vervolgens door Els zorgvuldig geselecteerd.

Koffiehoekje

Na de pop-up begon Els het pand in de Wallenstraat 63 te huren en nu heeft ze wegens praktische en financiële redenen het gebouw schuin tegenover deze locatie gekocht, namelijk in de Diksmuidsesteenweg 2. “We kunnen er niet alleen een winkel uitbaten, maar we kunnen er ook wonen”, vertelt Els. “Bovendien zijn er ook meer etalages die zichtbaarder zijn voor voorbijgangers.”

“In onze nieuwe locatie zal ik ook een klein koffiehoekje voorzien, waar de mogelijkheid bestaat om van een drankje te genieten. Veel mensen die hier binnen komen, zeggen dat Curieuzeneuze als pure nostalgie aanvoelt, daarom vond ik dat zo’n gezellig koffiehoekje perfect bij ons concept past.”

Meer informatie:www.curieuzeneuze.net, 0475 36 69 32, curieuzeneuze.rsl@gmail.com