Curieuze Collecties krijgen een eigen QR-code

In onze stad zijn er heel wat privécollecties. Die worden nu extra in de kijker geplaatst met een raamsticker en bijhorende QR-code.

“Roeselare kent heel wat unieke privécollecties: Michels Filmmuseum, Handtassenmuseum, de Charmante Koffie, Politiemuseum en Circus Barnum 1901”, somt schepen van Toerisme Matthijs Samyn op.

“Deze verzamelaars ontvangen groepen en vertellen vol passie en trots de buitengewone verhalen die verbonden zijn aan hun collectie. Een leuke aanvulling op het huidige groepsaanbod in Roeselare.”

“Momenteel heeft elke collectie een plekje op de website van Visit Roeselare, www.visitroeselare.be, daarnaast zijn ze opgenomen in de jaarlijkse groepsbrochure én worden ze gepromoot in het toeristische magazine. Als extra duwtje in de rug werd voor elke privécollectie een raamsticker met QR-code ontworpen. Die code linkt naar de specifieke webpagina op visitroeselare.be. Om als één geheel naar buiten te treden, onder de noemer Curieuze Collecties, werden alle stickers van een gelijke vormgeving voorzien.”

Officieel overhandigd

“Het belang van sociale media is op vandaag onmiskenbaar. Daarom organiseert stad Roeselare dit najaar een opleiding voor de opmaak en verdere uitbouw van de socialemediakanalen van de verschillende privécollecties.”

De QR-codes werden deze week officieel overhandigd aan de uitbaters van de Curieuze Collecties door bevoegd schepen Matthijs Samyn. (TD)