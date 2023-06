Curieus Lauwe Rekkem springt op de fiets richting barbecue

De maatschappelijk geëngageerde community, ‘Curieus’, herbergt heel wat enthousiaste vrijwilligers en ambassadeurs over heel Vlaanderen. In Lauwe mogen we rekenen op zes creatievelingen boordevol ideeën.

Op 1 mei vorig jaar dacht het vroegere bestuur eraan om de fakkel door te geven aan een nieuw team. Deze zes man sterke creative groep vloog er toen al onmiddellijk in met een verfrissende 1 meihappening.

“Dit viel héél goed mee en smaakte dus naar meer”, lacht Anneke Bucket. Curieus Lauwe Rekkem kon niet wachten om opnieuw een evenement uit de mouw te schudden.

Dubbel spannend

“Op 8 juli organiseren we voor de eerste maal een fietszoektocht met een barbecue in Rekkem. We willen steeds nieuwe activiteiten uitproberen en voorlopig zijn we vooral actief in Lauwe vandaar hadden we nog graag een zomeractiviteit willen doen, maar dan in Rekkem”, vertelt Sofie Moerkerke.

Het wordt dus dubbel spannend hoe Rekkem hierop zal reageren. “De barbecuelocatie lag snel vast: het Dorpshuis. Dit is een ruime plaats met een mooie tuin in hartje Rekkem. Anneke had al eerder het idee om een fietszoektocht te proberen en daarom dachten we om dit te koppelen”, aldus Sofie. De start en stopplaats is dan ook aan het Dorpshuis Rekkem.

Prijzen

“De fietstocht zal een aangename tocht worden van een kleine 10 km doorheen Rekkem en Lauwe. Uit de deelnemers die de zoektocht foutloos invullen en het dichtst bij de schiftingsvraag zitten, loten we drie prijzen uit. De fietszoektocht is niet verplicht maar het lijkt wel een leuke activiteit vooraleer je kan aansluiten bij het aperitief en de heerlijke barbecue die door La Fermette voorzien zal worden”, weet Anneke.

Curieus Lauwe Rekkem heeft het hart op de juiste plaats want de winst van het evenement gaat rechtstreeks naar ‘Devils Rock For An Angel’. “Dit is een organisatie die allerlei goede doelen steunt en daar staan wij uiteraard 100 procent achter”, zegt Diego Vervaecke. (Nicolas Verhaeghe)

Iedereen dus meer dan welkom op 8 juli. Inschrijven voor de barbecue kan nog tot 1 juli bij Anneke op het nummer 0476 35 79 33. Volwassenen betalen 25 euro en kinderen jonger dan 12, 12 euro.