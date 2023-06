Curando verbindt zes sites met Zomertoer

Curando heeft een fietsroute, de Zomertoer, uitgestippeld over een afstand van 47 kilometer. Die verbindt zes sites van de zorggroep met zetel in Ruiselede. Het traject kan gefietst worden van 21 juni tot en met 21 september.

Wie de zes QR-codes aan evenveel Curandolocaties scant en naam en gsm-nummer doorgeeft maakt kans op éen van de leuke waardebons. Indra van Hulle, diensthoofd thuiszorg Curando Midden, omschrijft het initiatief: “ De tocht verloopt voornamelijk via knooppunten met aftakkingen naar de Curando-locaties. De flyer met de parcoursbeschrijving is af te halen in de zes huizen van Curando. Zo is er Den Tap, Sint Jozef, Avondvreugd in Lotenhulle, het WZC Mariaburcht in Dentergem en nog twee groepen van assistentiewoningen. Een aanrader en de kans om ons netwerk eens van naderbij te bekijken. En ja, heerlijk fietsplezier en er zijn leuke prijzen te winnen.”