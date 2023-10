Curando Den Tap komt naar je toe

De lokale dienstencentra in Vlaanderen bestaan 50 jaar en dat is voor Curando Den Tap een goede reden om erop uit te trekken onder het motto ‘Curando Den Tap komt naar u toe’.

Met de gemeentelijke promowagen waren ze al aanwezig op de markt en op domein Disveld in Doomkerke. Op woensdag 11 oktober zijn ze van 14 tot 16 uur ook nog te vinden aan site Boltra in Kruiskerke. “Zo willen we de mensen vertellen wat LDC juist betekent en te bieden heeft”, aldus centrumleidster Hanne Lambrecht. “We trakteren de mensen daarbij op een drankje en pannenkoekjes.” (RV/foto RV)