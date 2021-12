CURA Bissegem organiseert verkoopacties voor ‘De Warmste Zorg’: “Voor mentaal welzijn van studenten”

Een tweedejaarsklas van het Vesaliusinstituut verkoopt setjes met bodylotion, shampoo en badzout ten voordele van een project voor het mentaal welzijn van de studenten van de school.

Binnen CURA, de tweewekelijkse cursistenraad met studenten van de drie jaren binnen het Vesaliusinstituut, wilde men ook dit jaar een warme actie opzetten waarbij de ingezamelde fondsen naar een goed doel gaan. “We doen dit onder de noemer De Warmste Zorg”, stelt Marthe Desmedt, een Bissegemse tweedejaarsstudente Verpleegkunde die ook deel uitmaakt van CURA. “Ik vind het tof om zo een beetje verantwoordelijkheid op te nemen.”

Verkoopacties

Marthe vertelt dat verschillende klassen verkoopacties organiseerden. “Derdejaars verkochten lippenbalsem en een tweedejaarsklas verkocht pannenkoeken. Een eerstejaarsklas verkocht dan weer sleutelhangers met een tussenstukje om mond-op-mond-beademing te doen in coronatijden en er werden ook snoepjes verkocht. Mijn eigen klas verkoopt pakketjes met bodylotion, shampoo en badzout aan 5 euro voor een zakje. De verkoop verliep al erg vlot, maar het mag zeker nog meer worden”, aldus Marthe. De zakjes worden bij Marthe thuis gemaakt.

“We verkopen normaal nog tot 6 december want dan begint onze stage. Maar we kunnen de actie eventueel nog laten doorlopen tot de Warmste Week zelf. De zeventien studenten uit onze klas regelden elk een eigen verkoop. Zo verkocht ik setjes bij de volleybal in Bissegem en ook mijn meetje verkocht er via familie en vrienden. We mailden ook naar studenten uit de andere Vesaliusklassen.”

Warme gesprekken

Omdat veel jongeren het mentaal moeilijk hebben tijdens de coronapandemie, werd er als goed doel de studenten zelf gekozen. “We willen een ruimte inrichten waar ze één op één in gesprek kunnen gaan met elkaar of met onze psycholoog. Daar kunnen warme gesprekken in een privésfeer plaatsvinden als de studenten met iets worstelen. Zo moeten dergelijke gesprekken niet op de gang plaatsvinden.”

