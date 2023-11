Cupido mikt raak in café ‘De 14 Billekens’

André Verscheure en Annie Cappelle uit de Karel van Manderstraat vierden samen met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen hun diamanten huwelijksjubileum in kasteel Ter Borcht.

André werd op 15 maart 1932 in Oostrozebeke geboren. Zijn pa Gentil was eerst vlasbewerker en ging daarna werken in de weverij TVB. Mama Madeleine D’Hulst was huisvrouw, maar hield zich ook bezig met naaiopdrachten. André was de oudste van drie kinderen, hij heeft nog één broer en één zus. Na zijn lagere schooljaren trok hij naar Waregem waar hij een technische opleiding volgde aan het VTI. Hij was een tijdje aan de slag in een bedrijf, gespecialiseerd in het vervaardigen van tv-kabels maar kort daarop vond hij een job bij Delsa, een bedrijf dat soepen en later diepvriesproducten op de markt bracht. Na 10 jaar zag André dat de beste tijd voor het bedrijf er op zat en trok hij naar Spano in Oostrozebeke, waar hij nog eens 30 jaar lang zijn brood verdiende. Op 58-jarige leeftijd kon André met pensioen.

Hanenkampen

In zijn vrije tijd hield André er een speciale hobby op na. Samen met zijn pa kweekte hij vechthanen om dan naar de hanenkampen te trekken in het noorden van Frankrijk. Ze bezochten vooral de grensdorpen Herseaux, Halluin en Risquons-Tout. Annie Cappelle zag het levenslicht op 9 oktober 1942 in Ardooie. Ook zij werd thuis geboren. Papâ Benonie Cappelle was wever en mama Madeleine Dierckens ontfermde zich over de elf kinderen. Er waren 4 zoons en 7 dochters ten huize Cappelle. Annie was de vijfde in de rij. Ze liep school tot aan haar 14de levensjaar en hielp daarna thuis. Haar zus Christiane ontfermde zich over het café dat uitgebaat werd en Normandië heette, maar iedereen noemde de herberg ‘De 14 billekens’.

Met bus naar Kortrijk

André kwam daar ook geregeld over de vloer om biljart te spelen… en op die manier raakte hij in kennis met Annie. Op 14 november 1964 trad het koppel in het huwelijk. André en Annie hebben vier kinderen: Kurt, Monique, Kathleen en Conny. Er zijn acht kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Eens de kinderen school liepen ging Annie werken bij Delsa. Het gezin woonde lange tijd in de Turkeyenstraat, maar eens de kinderen uithuizig waren kochten Annie en André een appartement in de Karel van Manderstraat. Annie en André gaan veel op winkeluitstap met de bus naar Kortrijk. (LB)