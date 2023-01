Cultuuricoon André Lootens viert 65 jaar huwelijksgeluk met Diana

Cultuuricoon André Lootens en Diana Roets werden voor hun briljanten huwelijksverjaardag ontvangen op het stadhuis door een delegatie van het stadsbestuur. Ze kregen enkele geschenken en een receptie aangeboden.

Diana Roets (91) is geboren op 23 oktober 1932 in Bellem in een gezin van 4 kinderen. Ze ging er naar de lagere school en later naar Pâturages om Frans te leren. Ze genoot een lerarenopleiding aan de Normaalschool in Gent. Ze startte haar loopbaan in 1953 aan de Rijksavondschool in Ieper. Daarna gaf ze les aan de RMS Harelbeke tot 1987. Diana houdt van schilderen, tekenen, handwerk en reizen. Ze volgde lessen teken- en schilderkunst aan de academie. Ze was ook bedreven in macramé en batik. Diana is nog altijd een heel toegewijde mama die eerst voor haar kinderen en later ook voor de kleinkinderen zorgde. André Lootens (89) is geboren op 20 januari 1933 in Hansbeke als jongste van vier kinderen. Hij deed zijn lagere school in Nevele en genoot een lerarenopleiding aan de Rijksnormaalschool in Gent. Hij startte zijn onderwijsloopbaan met interims tot aan zijn legerdienst. Daarna startte hij in RITO Brugge tot hij in 1970 werd gemuteerd naar RMS Harelbeke waar hij wetenschappelijke vakken gaf. In 1972 werd hij directeur aan de RMS Kortrijk en in 1979 in de RMS Harelbeke. Toen RMS Harelbeke fuseerde met RITO Heule werd André overgeplaatst naar RMS Roeselare als interimaris. Zijn hobby’s zijn fotografie, reizen, ICT, cultuur en sociaal engagement. Het jubilerend koppel leerde elkaar kennen op de trein naar school. Ze verkeerden ongeveer 5 jaar en trouwden op 27 december 1957 in Bellem. Ze hebben 2 kinderen, Jan en Marleen, en 5 kleinkinderen: Soetkin, Jasmijn, Quinten, Catherine en Julien. (Peter Van Herzeele)