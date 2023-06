Cultuurdienst stelt seizoen 2023-2024 voor

De cultuurdienst van Moorslede stelde haar cultuuraanbod voor 2023-2024 voor. “Opnieuw een mooie mix van grote namen, leuke activiteiten en evenementen vanuit het plaatselijke verenigingsleven”, zegt cultuurcoördinator Sammy Vermeesch.

Voor de 21 ste keer hebben de Moorsleedse cultuurdienst en enkele verenigingen een kleurrijk en goed gevuld cultuurjaar uitgewerkt. “Voor elk wat wils. Zo wisten we enkele grote namen zoals Alex Agnew, Lucas Van den Eynde, Marc De Bel, Jacques Vermeire en Lieve Blanquaert te strikken voor een optreden of een lezing. Ook het plaatselijke verenigingsleven bruist.” Zo prijken ook de voorstellingen van de plaatselijke toneelverenigingen en de concerten van de lokale harmonieën op de cultuurkalender. Het cultuuraanbod werd dit jaar voor het eerst via een flyer verspreid. Een gedrukte cultuurbrochure kan aangevraagd of opgehaald worden op de cultuurdienst. (BF)

Tickets voor de verschillende voorstellingen kan je online kopen via www.moorslede.be/cultuurbrochure-tickets.