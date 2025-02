Cultuurcentrum de Brouckere vormt decor voor Sportgala

Op zondag 2 maart om 17 uur in de theaterzaal van het cultuurcentrum de Brouckere heeft het jaarlijkse Sportgala plaats, een organisatie door de stedelijke sportdienst in samenwerking met de sportraad. Er worden vier prijzen uitgereikt, plus de trofee De Koarle, de sportieve Lifetime Achievement Award.

Net als vorig jaar is de presentatie in handen van Hermien Vanbeveren, sportjournaliste bij de VRT. Voor de muzikale omlijsting zorgt pianist Martijn Devos. Na de huldigingen biedt het stadsbestuur een receptie aan met gratis frietjes voor alle aanwezigen.

Format ter discussie

“Ook worden alle provinciale, Vlaamse en nationale kampioenen in de bloemetjes gezet”, zegt voorzitter van de sportraad Patrick Bostoen. “Het is in eerste instantie de bedoeling om de vele uitstekende sportprestaties in onze stad kenbaar te maken. Ik ben blij dat er nog altijd clubs zijn die dit naar waarde schatten en hun kandidaten indienen, los van wie er ook moge winnen. We kunnen op die manier trouwens ook eens minder bekende sportdisciplines aan bod laten komen.”

“Het format staat al jaren ter discussie bij een aantal verenigingen, waarvan er enkele doelbewust geen kandidaten indienen. Toegegeven, het blijft moeilijk om de prestaties van sporters en teams uit diverse disciplines te gaan vergelijken Dat is soms een bron van ergernis. Maar winnen en verliezen zijn nu eenmaal een onderdeel van de sport.”

“Sowieso zullen we een werkgroep oprichten om de manier van huldigen te herbekijken. Zo vinden we misschien een betere werkwijze om het Sportgala te organiseren. Alles blijft voor een groot stuk vrijwilligerswerk.”

Dit zijn de diverse kandidaten.

Prestatie van het jaar: Timon Inghelbrecht (HAC), Tristan Gevaert (HAC) en Niels Denoo (club Shudokan krijgskunst jiujitsu).

Jeugdprestatie van het jaar: Liese Verhelst (VKt), Naemi Cappelle (karate Funakoshi), Elouan Cauwels (HAC) en Mauro Roets (Obstacle Course Racing).

Teamprestatie van het jaar: TTC Torhout, KM Torhout B en Houtland Atletiekclub (interclub).

Jeugdteam van het jaar: VKt, Rembert Beach, Torhout Lions.

Koarle: één persoon genomineerd en bekroond, waarvan de naam nog geheim blijft. (JS)