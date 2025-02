Cultuurcentrum de Brouckere in Torhout wordt verbouwd

Het Torhoutse stadsbestuur wil de stedelijke cultuurdienst en het Vrijetijdshuis laten samensmelten. Het cultuurcentrum de Brouckere wordt de gemeenschappelijke uitvalsbasis en Bert Nauwynck het overkoepelende diensthoofd. Bijgevolg dient het cc de Brouckere verbouwd te worden om alle medewerkers fatsoenlijke onderdak te bieden.

De gemeenteraad gaf maandagavond groen licht voor de aanstelling van een ontwerper. Er wordt 105.000 euro voor uitgetrokken, btw inbegrepen. Sowieso is het cultuurcentrum, dat op vrijdag 13 oktober 1995 is opengegaan, na bijna 30 jaar aan een grondige opfrisbeurt toe. Er waren in 2022 al renovatiewerkzaamheden gepland, maar die werden uitgesteld. Nu komen ze er wel, maar vooral in functie van het samengaan van de cultuurdienst met het Vrijetijdshuis.

Nieuwe uitbouw op plaats van vestiaire

“Op de plaats in het cc waar zich nu nog de vestiaire bevindt, voorzien we een uitbouw”, aldus schepen van Openbare Werken Hans Blomme (CD&V). “Daar zal er extra balie- en werkruimte gecreëerd worden. De verhuizing van de medewerkers van de Vrijetijdsdienst vanuit het oud-stadhuis maakt dat noodzakelijk. De nieuwe uitbouw zal uitkijken op de kleine parking net naast het cc.”

“Tegelijkertijd zullen we de toegankelijkheid van het cultuurcentrum in orde laten brengen”, vulde schepen van Cultuur Lieselotte Denolf (CD&V) aan. “Plus: het gebouw slimmer maken, zodat er niet langer voor elke vergadering in het cc een toezichter nodig is. Het moet mogelijk zijn om de huurder van een zaal met een badge toegang te verlenen tot de accommodatie.”