Cultuurcentrum de Brouckere in Torhout heropent de deuren

Na de aanvankelijke verplichting door de federale overheid om te sluiten, had het cultuurcentrum de Brouckere zijn vijf voorstellingen voor januari geannuleerd. Maar nu de Raad van State de zaak heeft teruggeschroefd, gaat ook het Torhoutse cc weer open. Dat gebeurt vanaf dinsdag 4 januari.

Schepen van Cultuur Lieselotte Denolf en directeur Aukelyn Allary hebben eerst even afgewacht om de definitieve beslissing te nemen. “Maar nu het digitale Overlegcomité van 29 december bepaald heeft dat de cultuursector zijn activiteiten mag hervatten, slaken we een zucht van verlichting en openen opnieuw de deuren na een sowieso al heel moeilijk jaar”, aldus de schepen.

Nog twee van de vijf januarivoorstellingen onzeker

In januari had het cc de Brouckere vijf voorstellingen gepland: twee filmvertoningen op dinsdag 4 januari, de familiemusical Sneeuwwitje op donderdag 6 januari, de theaterproductie van Dimitri Leue op vrijdag 7 januari en de show van Lukas Lelie op vrijdag 21 januari.

“We zijn de annuleringen nu in een snel tempo aan het terugdraaien”, vervolgt Lieselotte Denolf. “De herstart heeft op dinsdag 4 januari om 15 uur plaats met de familiefilm Paw Patrol. Diezelfde avond draaien we om 20 uur de film Un Monde, het bejubelde debuut van regisseur Laura Wandel.”

Op vrijdag 7 januari om 20 uur ontvangt het cultuurcentrum Dimitri Leue met zijn voorstelling Maura of de zeven magen der eenzaamheid over een man die vastzit in liefdesverdriet.

“Over de twee andere geplande voorstellingen in januari, Theater Terra met Sneeuwwitje op 6 januari en de try-out van Lukas Lelie op 21 januari, hebben we momenteel nog geen zekerheid”, zegt directeur Aukelyn Allary. “Van zodra we daar bevestiging over krijgen, zullen we dat uiteraard via alle mogelijke kanalen melden. Wie erbij wil zijn, kan sowieso probleemloos tickets bestellen, want als de productie toch niet doorgaat, betalen we de kaartjes volledig terug.”

De opgelegde coronaregels worden strikt gevolgd

Uiteraard doet het cultuurcentrum de Brouckere er alles aan om de voorstellingen en films in alle veiligheid te laten verlopen. De opgelegde coronaregels worden strikt gevolgd. Er worden enkel zitplaatsen aangeboden, iedereen draagt verplicht een mondmasker, het voorleggen van het Covid Safe Ticket is noodzakelijk vanaf 50 bezoekers en er mogen per voorstelling maximum maar 200 mensen aanwezig zijn. Een actueel overzicht van de coronamaatregelen in de Brouckere is te vinden via coronaregels.

Voor info en tickets: cc de Brouckere. Of vanaf 4 januari aan de balie van het cultuurcentrum, van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.