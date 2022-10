Culturele raad in Wevelgem huldigt leden

Tijdens een feestelijke huldiging heeft de culturele raad afscheid genomen van bestuursleden Luc Lannoy en Geert Knockaert, en zijn Hans Masschelein en voorzitter Pierre Vanderstichelen gevierd voor hun 25 jaar inzet. Philippe Leyssens werd verkozen tot nieuwe ondervoorzitter.

Bij de start van het nieuwe werkjaar vierde de culturele raad enkele bestuursleden met een opmerkelijke staat van dienst. Het was de uittredende ondervoorzitter Luc Lannoy die de loftrompet stak.

Vooreerst werd Hans Masschelein gehuldigd voor zijn 25 jaar lange inzet als bestuurslid van de culturele raad. Dat Luc Lannoy hem bestempelde als ‘mensenzot’, was alleen maar in de positieve zin te interpreteren.

Ook voorzitter Pierre Vanderstichelen begon in 1997 aan zijn engagement. Sindsdien is hij ononderbroken voorzitter. In die 25 jaar vonden twaalf edities plaats van Theater Lokaal, twee edities van het ‘gele deuren project’, talloze expo’s en publicaties, de laatste jaren de organisatie van de cultuurprijs Wevelgem, enzoverder.

“De helikopterview van Pierre maakt hem tot ideale voorzitter”, aldus Luc Lannoy. “Cultuur is breed, van de socioculturele verenigingen tot erfgoed, van amateurkunsten tot fotoclubs. Het bestuur van de culturele raad is niet het forum van de eigen vereniging, en voorzitter Pierre bewaakt de grenzen.”

Crème

Ten slotte werd afscheid genomen van Geert Knockaert. Tot september was hij beleidsmedewerker cluster Vrije Tijd bij de gemeente Wevelgem, maar al sinds 1983 secretaris van de culturele raad. Luc Lannoy prees Geert Knockaert onder meer omdat hij steeds bereikbaar was voor de verenigingen, vaak opereerde in de luwte om problemen te analyseren en oplossingen uit te dokteren.

“Ik kan jullie zeggen”, aldus de ex-ondervoorzitter: “Geert was een crème van een secretaris: verslagen opmaken, adviesvragen voorbereiden, agenderen van niet uit het oog te verliezen zaken, informatieverstrekking, archiveren, grote steun bij activiteiten culturele raad, en zo kan ik verder gaan.”

Maar Geert was ook belangrijk als evenwichtskunstenaar. In het bespreken van problematieken kon hij vaak de visie van het gemeentebestuur en de uitgangspunten van het bestuur van de culturele raad toch matchen. De voorzitter is het hoofd van het bestuur van de culturele raad, maar Geert was de hals waarop het hoofd draaide. Een ongelofelijke steun voor voorzitter en bestuur.”

Er werd ook vergaderd door de culturele raad. Philippe Leyssens werd verkozen tot de nieuwe ondervoorzitter, Philippe Haeyaert en Didier Stragier werden verwelkomd als nieuwe leden van het bestuur. Sanne Loncke neemt de taak van secretaris op zich.

(Stefaan Lernout)