Cultureel Islamitisch Centrum vindt nieuwe stek in Sint-Andries: “Dit wordt geen megamoskee”

Het Cultureel Islamitisch Centrum heeft dankzij giften van moslims en sympathisanten de leegstaande RIZIV-gebouwen in de Hertogenstraat in Sint-Andries voor 700.000 euro aangekocht. De bedoeling is om er een gebeds- en ontmoetingsruimte in te richten. “We hopen dat de buurt ons wil leren kennen en willen onnodig tumult vermijden.”

“Twintig jaar geleden kochten wij een huis in de Diksmuidse Heerweg, dat wij ingericht hebben als gebedsruimte. Door de vluchtelingenstroom, de groei van de moslimgemeenschap in de Brugse regio en de vele buitenlandse toeristen werd het gebouw te klein”, doen secretaris Ria Peene en voorzitter Aziz Karim Rajput van de vzw Cultureel Islamitisch Centrum het verhaal.

Zij is een volbloed Oostendse, hij is een Pakistaan die in Oeganda geboren werd en als staatsloze via het Rode Kruis in 1972 in onze regio terechtkwam. Samen baette dit echtpaar 37 jaar lang de garage Aziz in de Stationsstraat in Jabbeke uit.

Tent

Door het plaatsgebrek heeft het Cultureel Islamitisch Centrum vele jaren in weer en wind het gebed in een tent in de tuin van de gebedsruimte in de Diksmuidse Heerweg in Sint-Andries moeten organiseren. “Er dagen een honderdtal moslims op voor het vrijdaggebed. Met parkeeroverlast voor de buurt. Er was op die plek geen plaats meer voor culturele activiteiten of voor onderricht. Op den duur verloren we contact met de vrouwen en de kinderen”, zucht Ria Peene.

Haar man Aziz Karim Rajput vult aan: “Al drie jaar huren we noodgedwongen op vrijdag zaal ‘t Couvent in Male af. Daar zijn er nog nooit problemen geweest, niemand van de buurt heeft geklaagd over overlast. En voor het Suikerfeest na de Ramadan moeten we nu uitwijken naar de tuin van de Paters van Zevenkerken.”

Aangekocht

“We zijn al geruime tijd op zoek naar een gepast pand voor ons cultureel centrum. Een eigen stek, geen megamoskee! In een landelijke of ambachtelijke zone konden we niet terecht. De locatie die we nu gevonden en aangekocht hebben in de Hertogenstraat in Sint-Andries, een zijstraat van de Torhoutse Steenweg, lijkt ons uitermate geschikt.”

“Het is een groot gebouw, waar er voldoende plaats is voor vrouwen, mannen en kinderen”, legt Ria Peene uit. “We kunnen er een lokaal voor culturele activiteiten, een bibliotheek, klassen en een gebedsruimte inrichten. Een ontmoetingsplek voor moslims en niet-moslims! Met voldoende parkeergelegenheid en een bushalte vlakbij. De afstand naar het stadscentrum is klein, we zullen veel bezoekers aanmoedigen om met de fiets te komen.”

Gesprek met buurt

“Te gepasten tijde zullen we, in alle openheid, aan de buurt uitleg geven en ons project voorstellen. We zullen luisteren naar de opmerkingen van onze buren en samen oplossingen vinden, als er problemen zouden opduiken.”

“We hopen dat de buurt ons wil leren kennen en willen onnodig tumult vermijden. Het moet een plaats worden waar de moslimgemeenschap zich thuis voelt, die ook een deel van Brugge wordt.”

Integreren

“We willen onze integreren in de samenleving. Brugge is een warme stad, die ook divers is. We werken aan een dialoog, we ontvangen het Vredeslicht. We steunen het humanitair project Brugge Binnenste Buiten in de gevangenis en het Interlevensbeschouwelijk Netwerk.”

“We nemen deel aan de Profundo-wandelingen langs de diverse geloofsgemeenschappen in Brugge. Nu al krijgen we jaarlijks 600 leerlingen op bezoek, we willen onze samenwerking met de Brugse scholen intensifiëren”, aldus Ria Peene.

Geen versplintering

Volgens Aziz Karim Rajput gaat het om een uniek project, dat de versplintering van moslims tegengaat, ongeacht hun land van herkomst: “Er komen hier mensen van twintig verschillende nationaliteiten bidden: Afghanen, Syriërs, Irakezen, Marokkanen, Algerijnen, Tunesiërs, Albanezen, Pakistanen, Tsjetsjenen, Afrikanen en Indonesiërs.”

“Elk met hun eigen culturele achtergrond. Als wij hen geen centrale plek bieden om te bidden en zich te integreren, zullen ze misschien aparte garagemoskees oprichten, waarop geen controle is.”

“Door alle moslims onder een dak te verenigen, werken we aan hun integratie. Vooral onze jongeren zijn kwetsbaar en hebben nood aan goede begeleiding. Dit kunnen we realiseren door hen in goede banen te leiden in één centraal huis”, zegt Aziz.

Het Cultureel Islamitisch Centrum kiest dus voor een andere aanpak dan Oostende, Gent en Brussel, waar elke gemeenschap eigen gebedshuizen heeft. In Oostende vijf, in Gent dertig en in Brussel wel meer dan honderd.

Brugse Imam

“Onze Arabische preken worden vertaald naar het Nederlands. Voorlopig komt de Kortrijkse imam nog naar onze gebedsdiensten, we hopen op termijn op een eigen, Brugse imam, die de lokale gemeenschap kent. Er komen hier geen haatpredikers of buitenlandse imams die niet vertrouwd zijn met de Vlaamse cultuur”, aldus Aziz Karim Rajput.