Culinala zamelt speelgoed in voor minder gegoede kinderen

Olivier Demeulenaere van de broodjeszaak Culinala heeft het hart op de juiste plaats. Hij wil kinderen die het thuis minder hebben toch een mooie Sinterklaas laten beleven. Daarom organiseert hij een inzameling van speelgoed. Intussen kwamen al heel wat klanten speelgoed van hun kinderen binnenbrengen.

Nieuwe partner

In het verleden werkte Olivier samen met de Brugse Orde van de Tempeliers, maar zij zijn daarmee gestopt. Hij moest op zoek gaan naar een andere organisatie en kwam terecht bij de Vrienden van het Licht, die zich al jaren inzetten voor kinderen die geplaatst werden in instellingen zoals De Bolle in Oostende en nog vele andere. Ze organiseerden jaarlijks een galabal om de nodige middelen in te zamelen en houden nu nog steeds een verkoop van kaarsen. Ze zijn tevreden met het initiatief van Olivier, die nu alles zal inzamelen in zijn zaak op de hoek van de Fortuinstraat met de Veltemweg in Sint-Kruis. Alle speelgoed is meer dan welkom. Zo moet het niet weggegooid worden en kunnen andere kinderen nog gelukkig zijn met een geschenk in die periode. Olivier hoopt dat hij heel wat dozen zal kunnen inzamelen om te schenken aan de Vrienden van het Licht.

Affiche

In zijn zaak hangt de affiche op met de oproep, waardoor al heel wat speelgoed werd afgegeven. Hij hoopt dat vele mensen uit de regio Sint-Kruis hun medewerking willen bieden. Ook niet-klanten van de zaak zijn meer dan welkom om hun speelgoed van hun kinderen binnen te brengen. Bij heel wat gezinnen blijft het speelgoed liggen waar ze nooit meer mee spelen. Olivier wil dat voorkomen. Het hoort ook niet op de afvalberg als je er andere kinderen gelukkig mee kan maken. Je kan het speelgoed van maandag tot vrijdag afgeven tijdens de openingsuren van Culinala. Het zal nu het derde jaar op een rij zijn dat Olivier de actie organiseert. (SR)