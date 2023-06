Cubaanse ambassadeur op bezoek in Ieper

Op zaterdagnamiddag 10 juni was de Cubaanse ambassadeur voor België en de Europese instellingen, haar excellentie Yaira Jiménez Roig, op bezoek in Ieper. Ze bracht onder andere een bezoek aan het vredespark bij het Hamiltonpark, waar er in 2011 vijf bomen werden aangeplant voor de ‘Cuban Five’.

Haar excellentie Yaira Jiménez Roig werd ontvangen door Stephen Lodewyck, directeur van het In Flanders Fields Museum, museummedewerkster Annick Vandenbilcke, en de Ieperse vredesambtenaar Filip Deheegher. Zee gaven elk duiding bij hun werk en de Ieperse projecten rond de herdenking van WOI.

Last Post

In de late namiddag trokken ze nog naar het vredespark bij het Hamiltonpark, waar er in 2011 vijf bomen werden aangeplant voor de ‘Cuban Five’. ‘s Avonds ging de ambassadrice met haar familie en medewerkers nog langs op de Noche Cubana, georganiseerd door Cubanismo.be, waar een danksteen werd overhandigd van het psychiatrisch ziekenhuis in Havana aan een delegatie van de werkgroep Choas van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart in Ieper.

Tot slot woonde de Cubaanse ambassadeur en haar gezelschap nog de Last Post bij. Na haar bezoek aan het IFFM liet ze nog weten danig onder de indruk te zijn van het bezoek en ze ziet het als haar plicht elke Cubaan de geschiedenis van Ieper te leren kennen. Ze is ook heel erkentelijk voor de logistieke hulp die ze kreeg onder de vorm van medicijnen van de werkgroep CHAOS van het PZ Heilig Hart uit Ieper.