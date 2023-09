Cruize46 laat je Kortrijk op een andere manier ontdekken: “Wij tonen bij nacht vanop het water de Broeltorens met hun sprookjesachtige verlichting”

Kortrijk ontdekken, maar dan op een andere manier. Dat is wat Cruize46 aanbiedt met hun nocturne boottochten. Nog één keer kunnen gasten genieten van een exclusief zicht op de Broeltorens, de verlaagde Leieboorden en een heuse lasershow en dit van op het water.

Toen ze voor het eerst met hun boten het water op trokken, trokken ondernemers Joran Olieux (32) en Mathieu Algoet (35) resoluut de kaart van luxe. Weg van vrijgezellenfeesten en braspartijen wilden ze vooral hun klanten Kortrijk laten ontdekken op een klassevolle manier. Compleet uitgeruste boten, een glaasje bubbels in de hand en met de nieuwste generatie motoren die heel wat stiller zijn. Het was het recept voor hun steile groeicurve deze zomer.

Nachtelijke nocturne

“Toch wilden we nog een stapje hoger gaan, die extra toets aanbieden die er nog niet was!” De fonkel in de ondernemende ogen is nooit ver weg wanneer ze over de nocturnes beginnen te spreken. “Het seizoen zit er voor ons bijna op en we staan klaar om de boten in hun winterslaap te brengen. We konden dit niet zonder nog een laatste stunt laten gebeuren. Kortrijk bij daglicht kennen ondertussen al heel wat mensen, maar wat als de zon plaats maakt voor de nacht? Dan krijg je plots een compleet ander Kortrijk te zien. Een Guldensporenstad met licht, de rust van de nacht en een sfeer die met niets anders te vergelijken is. Dat is wat we tijdens de nocturne aan de mensen willen aanbieden. Natuurlijk zag iedereen al de Broeltorens maar wie zag ze al, vanop het water, met hun bijna sprookjesachtige verlichting ‘s nachts?”

Lasershow

Het unieke concept was voor het duo nog niet bijzonder genoeg en dus gingen ze nog een stapje verder. “We hebben ook een echte lasershow onder één van de bruggen geïnstalleerd, compleet met rookmachine. Je waant je er heel even in een andere , maar dan op het water en in een klassevolle boot. Onze klanten konden het concept alvast smaken.”

Afgelopen zaterdag organiseerden ze voor het eerst dergelijke nocturne. Komende zaterdag herhalen ze het voor de laatste keer.