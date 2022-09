Crowdfunding voor tent Nieuw Verleden in Beernem

De uitbaters van café Het Nieuw Verleden zijn radeloos. Veronique Maeyaert (62) en haar man Laurent Ballenghien (52) investeerden vier jaar geleden hun spaarcenten in de zaak. Ze kenden, met de coronajaren, geen gemakkelijke start. Nu heeft een storm de tent vernield waarin ze in de zomer evenementen organiseren. Geld voor een nieuwe hebben ze niet, en daarom starten ze een crowdfunding.

Laurent was ooit profvoetballer, Veronique was werkneemster in een warenhuis voor doe-het-zelvers. Vier jaar geleden merkten ze dat het café De Zevende Hemel leegstond.

“Ik woonde hier en zag hoe het gebouw stond te verkommeren”, vertelt Veronique. “Hoewel het uitgeleefd was, zagen wij er een uitdaging in om het in ere te herstellen. We investeerden onze spaarcenten in een renovatie van het café, om er een cultuur- en muziekcafé van te maken. Ik zag het als een ideale uitdaging voor ik met pensioen zou gaan.”

Vorige winter kocht het koppel een stretchtent om in de zomer te gebruiken. “Deze zomer is die intensief gebruikt, want we organiseren heel wat culturele evenementen. Zo hadden we een aantal salsamiddagen en nodigden we bekende en minder bekende comedians uit.”

Na een drukke zomer trokken de uitbaters even op vakantie, tot ze van kennissen hoorden dat het weer hier erg slecht was. “Via camerabeelden zagen we hoe de wind onze tent in twee stukken had gescheurd. We konden onze buren snel bereiken en vroegen hen om alles plat te leggen, maar het was al te laat: onze tent is volledig om zeep.”

Na vier moeilijke jaren kent het koppel zo een nieuwe tegenslag. Een jaar na de start van hun zaak begon de coronacrisis, en nu moeten ze afrekenen met torenhoge energiekosten.

7.000 euro

“Een nieuwe tent kost snel 7.000 euro en die buffer hebben we niet meer. Daarom hopen we via een crowdfunding wat middelen op te halen. Stoppen is niet aan de orde. De rekeningen blijven komen en we hebben nu te weinig inkomsten. Het is overal hetzelfde: door de hoge energieprijzen blijven de mensen thuis. Maandag zaten hier vijf klanten. Zo kan het niet verder. We hebben een goede zomer gehad, maar de volgende zomer is nog heel ver weg. We hopen dat we tegen dan een nieuwe tent hebben.”

Op 8 oktober komt een Zuid-Afrikaanse zanger optreden in Het Nieuw Verleden. Veronique en Laurent proberen met zulke initiatieven hun inkomsten een beetje op te krikken. (AVH)

De uitbaters van Het Nieuw Verleden een financieel handje toesteken kan viasteunactie. nl/actie/gescheurde-droom/-12690.