Crowdfunding voor Marlies en Arne die huis verloren na brand

Afgelopen maandag ging in de Neerstraat het huis van Marlies en Arne in vlammen op. Het jonge koppel woonde er nog maar sinds deze zomer. Een vriendin start nu een geldinzamelactie op om het koppel en de twee zoontjes van 5 en 2 te steunen. “Ze zijn alles kwijt en zijn nog steeds wat aan het bekomen”, zegt vriendin Emina Hercinovic.

Marlies en Arne namen nog maar recent hun intrek in de vrijstaande villa in de Neerstraat en waren nog bezig met renovatiewerken. Vermoedelijk liep het maandagavond fout tijdens isolatiewerken op de bovenverdieping. Volgens de brandweer bevatte de spuitbus met isoleerschuim ook een drijfgas, dat zich opstapelde in de dakisolatie. Dat ontvlamde plots en het vuur verspreidde zich razendsnel over het hele dak. De brandweer had er een hele kluif aan om het vuur onder controle te krijgen, binnen was de hitte zodanig hevig dat de vuurhaard enkel van buitenaf bestreden kon worden.

Verbouwing was bijna afgerondDe bovenverdieping van het huis brandde volledig uit, beneden is vooral veel waterschade. Vader Arne werd licht verbrand en geïntoxiceerd door de rook naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht diezelfde avond al terug naar huis.

“Sindsdien kunnen ze terecht bij familie, maar ze zijn natuurlijk alles kwijt en het kan wel even duren voor de verzekering zijn werk gedaan heeft”, zegt Emina. “Daarom ben ik een crowdfunding gestart om hen te helpen. De verbouwingswerken in hun huis waren net bijna afgerond en nu moesten ze alles in vlammen zien opgaan. Ze zijn enorm geschrokken en nog steeds aan het bekomen. Al zijn ze wel erg dankbaar voor de crowdfunding, ik heb al een dikke merci gehad van de hele familie.” (JF)