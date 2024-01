Crowdfunding voor Louis (8) die in zwembad een oog verloor nadat hij tegen klink van openstaande deur liep

Louis Michiels (8) uit Wervik verloor twee weken geleden bij een triest ongeval in het zwembad Aqualys in Komen zijn rechteroog. Tijdens het schoolzwemmen liep hij met zijn hoofd tegen de klink van een openstaande deur en verloor een oog. Eerst werd de jongen overgebracht naar het AZ Delta in Menen, later naar het UZ in Gent.

Specialisten in het UZ Gent voorspellen dat hij vanaf nu om de twee jaar een andere prothese nodig zal hebben, dit tot zijn 28ste. Op initiatief van Luc Hendrickx uit de Veldstraat in Kruiseke is er een crowdfunding gestart.

“Ik kreeg de goedkeuring van de ouders en van basisschool De Graankorrel Kruiseke om met deze actie te starten”, zegt Luc. “Woensdagvoormiddag zat ik bij de directie.” Voor het gezin uit de Professor Idewijk zijn er niet alleen de zorgen voor zoon Louis. Papa Freddy moet volgende week een operatie ondergaan en zal zes weken niet met de auto mogen rijden. “Het is vanzelfsprekend dat dit gezin op dit ogenblik en in de toekomst onze financiële en morele steun zal kunnen gebruiken”, zegt Luc.

“IK hoop alvast de mensen hun goed hart laten zien. Men mag er alvast 100 procent zeker van zijn dat de giften rechtstreeks op het rekeningnummer van mama Stephanie Bouquelloen terecht zal komen: BE58 3771 0599 6179 BIC BBRUBEBB.

Om hun belangen te verdedigen hebben de ouders advocaat Dimitri Vandenbroucke uit Wervik aangesteld. Het wordt een zaak voor de verzekeringsmaatschappijen. Enerzijds de verzekering van het stadsbestuur van Komen en anderzijds de verzekering van de school.”

De vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke geniet een zeer goede reputatie en kent de afgelopen jaren een groeiend aantal leerlingen uit Kruiseke en de regio. De dorpsschool is nu geconfronteerd met een zeer jammerlijk incident waar niemand schuld in treft.

“Wij als school en alle betrokkenen zijn enorm aangeslagen”, reageert directeur Fiene Minne. “We zetten alles op alles om Louis en zijn gezin zo goed mogelijk te (onder)steunen.”