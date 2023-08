Crowdfunding voor hartpatiëntje Ceejay (bijna 2) geeft Izegems gezin opnieuw wat moed: “Vierde operatie dringt zich sowieso op”

In september wordt de kleine Ceejay Bonheure twee jaar. Helaas wordt dat geen verjaardag zonder zorgen. Ceejay kampt met een zwaar defect aan zijn aortaklep, waardoor hij al drie hartoperaties onderging en een vierde er zit aan te komen. Een tante van het kereltje besloot daarom een crowdfunding op te starten om het gezin te ondersteunen. “Dankzij die actie hebben we opnieuw een beetje moed, want op een bepaald moment zien wij geen licht meer aan het einde van de tunnel.”

Melissa Vergote (29) is afkomstig uit Kortrijk, haar partner Davy Bonheure (31) is oorspronkelijk van Brugge. Het koppel ging eerst in Wervik samenwonen en verhuisde zo’n vijf jaar geleden naar Izegem. Ondertussen heeft het gezin ook al drie kinderen: Jayden (8), Jayley (4) en Ceejay (bijna 2). Een gelukkig gezin, zo lijkt het althans. Want achter hun glimlach schuilen heel wat kopzorgen. Die zorgen kwamen er kort na de geboorte van Ceejay.

“Ik herinner het me nog alsof het gisteren was”, doet mama Melissa haar verhaal. “We kregen te horen dat we naar huis mochten vertrekken, maar kort daarna kwam het nieuws: een ruisje op het hart. We moesten ons op het eerste zicht geen zorgen maken, maar voor de zekerheid gingen we toch best even langs bij de cardioloog.”

Wonder

Tijdens dat bezoek kregen mama Melissa en papa Davy met de harde realiteit te maken. “Volgens de cardioloog was het een wonder dat Ceejay op dat moment nog in leven was”, gaat Melissa verder. “We werden onmiddellijk doorverwezen naar het UZ in Gent. Daar stelden ze een zwaar defect vast aan zijn aortaklep. De dokters grepen er meteen in met een liesoperatie, maar helaas liep die fout. Ceejay deed een hartstilstand en er werd meteen overgegaan tot een noodoperatie.”

En alsof dit allemaal nog niet genoeg was voor zowel mama, papa als het kleine jongetje volgde de dag nadien al een nieuwe operatie. “Er volgden complicaties, waarbij hij bijna zijn beentje verloor”, pikt papa Davy in. “Uiteindelijk werd hij na die ingreep twee maanden in een kunstmatige coma gehouden en werden we daarna doorverwezen naar het AZ Delta in Roeselare. Pas in december was hij terug bij ons thuis.”

Vierde operatie

Dat Ceejay al heel wat ongeluk kende is ondertussen wel al duidelijk, maar nog was het niet afgelopen. “Een maand nadat hij terug thuis was, merkten we op dat Ceejay opnieuw wat blauw oogde”, aldus Melissa.

“We maakten ons uiteraard meteen weer zorgen en die bleken achteraf ook terecht te zijn. Het hele verhaal begon weer opnieuw, met een derde operatie tot gevolg waarbij een donorklep werd geplaatst. Daarna was Ceejay wel stabiel, tot een viertal maanden geleden. De hechting van de donorklep loopt niet zoals de dokters verwacht hadden, waardoor het rechter deel van zijn hartje aan het uitzetten is. Een vierde operatie dringt zich op die manier sowieso terug op, maar de artsen proberen nu zijn situatie zo lang mogelijk stabiel te houden om het hartje toch de kans te geven om voldoende te groeien.”

Crowdfunding

Dat het gezin al een hele tijd door een hel gaat, is slechts een understatement. Naast het emotionele is er ook het financiële plaatje. Gelukkig staat er achter het gezin een sterke familie. Zo is tante Ann Demeulenaere met een crowdfundin gestart.

“Want niet alle kosten worden door de hospitalisatieverzekering terugbetaald. We zijn haar dus enorm dankbaar voor alle moeite. Ze is hiermee begonnen zonder dat wij van iets wisten. Dankzij die actie hebben we opnieuw een beetje moed, want op een bepaald moment zagen wij geen licht meer aan het einde van de tunnel”, besluit het koppel.