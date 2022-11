Crops WK Village ontvangt 450 Rode Duivels-supporters: “Met dit evenement de Wielsbeekse verenigingen steunen”

Het wereldkampioenschap voetbal nadert met rasse schreden. VZW Wielsbeke 4 Life laat dat niet zomaar passeren en tovert de oude sporthal in Wielsbeke om tot een echt WK-dorp. Alle wedstrijden van de Rode Duivels en de finale worden op groot scherm uitgezonden. “We werken samen met 4 verenigingen die tijdens het voetbalfeest een centje kunnen bijverdienen”, klinkt het.

Enkele Wielsbekenaren richtten VZW Wielsbeke 4 Life enkele jaren geleden op. Het was de bedoeling wat meer volksvreugde in de gemeente te laten komen. De opbrengst daarvan gaat dan naar goede doelen. “De feesten en evenementen blijven bestaan. In plaats van de opbrengst aan organisaties te geven waarbij we niet weten wat ermee gebeurt, hebben we gekozen om de opbrengsten aan Wielsbeekse verenigingen te schenken. Als we vragen aan de Wielsbekenaar om buiten te komen, willen we de opbrengst ook aan de Wielsbekenaar teruggeven, want iedereen zit wel ergens in een vereniging”, legt Kristof Lepere uit.

Het idee was om dit jaar een kerstmarkt te organiseren, maar de komst van het WK voetbal in november deed de vzw nog eens nadenken. “Vorig jaar hebben we al een wedstrijd van het EK voetbal uitgezonden op groot scherm. Dat smaakt naar meer. Aangezien de oude sporthal nu toch leegstaat, twijfelden we niet om het dit jaar groots aan te pakken”, verklaart Céline Lebrecht. “In de sporthal kunnen 450 mensen binnen. Daarnaast ontvangen we buiten in tenten onbeperkt mensen. Dankzij onze sponsors kunnen we dit ongezien evenement in Wielsbeke organiseren.”

VIP-formule

De Rode Duivels openen het WK op 23 november tegen Canada. Daarna volgt Marokko op zondag 27 november en tot slot spelen ze tegen Kroatië op 1 december. “Op zondag wordt het een topdag. Na de match ontvangen we dj Michiel Cnudde voor een fuif. In de nieuwe sportcafetaria Bambouzzi kunnen mensen genieten van een VIP-formule voor 50 euro per persoon”, legt Stein Van Belleghem uit. Voetbalclub KSC Wielsbeke, baseballclub Pitbulls Wielsbeke, Basket Wielsbeke en het jeugdmuziekatelier steken elke avond een handje toe. “Wij zorgen voor alles, zij staan in voor de drank- en eetstanden. De opbrengst verdelen we onder de verschillende verenigingen.”

VZW Wielsbeke 4 Life is helemaal klaar voor het WK in Qatar. De vzw waagt zich graag aan een pronostiekje. “De kwartfinale zou al goed zijn voor de huidige Rode Duivels, maar wij willen doorgaan tot de finale. Dus wij gokken daarom”, besluiten ze lachend.

Wie erbij wil zijn, schrijft zich best in via www.crops-wk-village.be. De inkom is volledig gratis. (NVR)