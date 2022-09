Crisiswoning krijgt facelift dankzij Lions Club Tielt: “Mensen in nood kunnen toch één nacht beetje tot rust komen”

Dankzij een schenking van Lions Club Tielt heeft één van de crisiswoningen in het centrum van Tielt een flinke opwaardering gekregen. De serviceclub schonk zo’n 1.250 euro, waardoor onder meer de verlichting en de meubels in de woning vernieuwd konden worden.

“De crisiswoning biedt opvang aan mensen die nergens anders terechtkunnen”, schetst Paul Gernay, medeverantwoordelijke voor crisisopvang in Meulebeke en Tielt. “Vaak gaat het dan om mensen die om dringende redenen hun huis moeten verlaten door crisissituaties als een brand in hun woning, een uitzetting of huiselijk geweld. Zij worden altijd doorverwezen door de politie en kunnen hier dan één nacht verblijven, waarna ze de dag nadien bij het OCMW verder geholpen worden.”

De crisiswoning was echter dringend aan verfraaiing toe, waardoor Paul Gernay bij de Lions Club uitkwam. “Paul had me ooit op een onbewaakt moment eens over de crisiswoning verteld en toen we nadien met de Lions Club aan het denken waren over welke projecten we konden steunen, nam ik terug contact met hem op met de vraag of hij iets van steun zou kunnen gebruiken”, vertelt Filip Leupe, secretaris van de Lions Club.

Pak gezelliger

De serviceclub schonk zo uiteindelijk 1.250 euro, een stevig bedrag dat evenwel zeer goed van pas kwam. “We hebben er onder meer de nieuwe verlichting mee bekostigd”, gaat Paul Gernay verder. “Ook kochten we met dat geld een tv, een kast, een bijzettafeltje, een zetel en een salontafel. Ook één van de muren werd herschilderd.”

Het maakt dat de woning er op vandaag een pak gezelliger uitziet. “En dat was ook echt de bedoeling”, zegt Paul Gernay. “De mensen die hier terechtkomen zijn meestal op de dool en hebben een uiterst stressvolle periode achter de rug. We willen hen hier dan ook een serene, rustige plek aanbieden waar ze toch één avond en nacht iet of wat tot rust kunnen komen. Met deze aanpassingen zal dat nu net iets gemakkelijker lukken. Ik ben de Lions Club dan ook enorm dankbaar.”

(TM)