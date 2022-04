Cricketclub Ostend Exiles verbindt mensen en scoort sportief

Cricket is, na voetbal, de populairste sport ter wereld, maar blijft in Europa onbekend en onbemind. Jammer, want Oostende heeft met de Ostend Exiles Cricket Club een topteam dat zowel nationaal als Europees hoge toppen scheert. Bovendien zorgt de club voor verbinding tussen jongeren met Oostendse en buitenlandse roots. “Wij dragen samenhorigheid hoog in het vaandel”, zegt voorzitter Zoheeb Hussain.

Cricket is een balsport waarbij twee ploegen van elf spelers om beurt gooien (bowlen) en slaan (batten) met een houten instrument, de cricketbat. Het team dat aan de slag is, scoort door heen en weer te lopen over de minddenzone van het speelveld, de cricketpitch, terwijl de bal in spel is. Het team met de meeste runs (punten) wint de match. De sport is populair in Oostende. Van de vijf cricketclubs die West-Vlaanderen rijk is, hebben er drie hun roots in de Stad aan Zee. Cricketclub ‘Ostend Exiles’ ontstond in 2001 vanuit de Ostend Cricket Club (OCC). “Op dat moment had de OCC te veel leden, waardoor het moeilijk werd alle spelers de nodige ontwikkeling en wedstrijdkansen te geven”, vertelt speler Soheel Hussain.

De Ostend Exiles bouwden langzaam maar zeker hun team uit. In 2020 werd een vzw opgericht en vanaf dat moment ging het razendsnel. Er kwamen heel wat extra leden bij, er werden een A- en B-ploeg opgericht bij de volwassenen en er kwam een jeugdploeg. In 2019 wonnen ze de Beker van België, waardoor het team, als eerste Belgische cricketclub ooit, kon deelnemen aan het Europees tornooi in Spanje. De Exiles, met sterspelers als Muhammad Sulaiman, Mehmood Faisal, Waqas Ali Raja en Hussain Zoheeb, gooiden er hoge ogen en werden nipt uitgeschakeld na een spannende halve finale. Vorig jaar werden ze ook al tweede in de hoogste Belgische divisie.

Pakistaanse roots

De broers Soheel en Zoheeb Hussain zijn enkele van de stuwende krachten achter de Ostend Exiles. Ze zijn geboren en getogen in Oostende, maar hebben een Pakistaanse achtergrond. Cricket werd hen met de paplepel ingegeven. Kortom: hun harten kloppen cricket. Zoheeb is niet alleen een van de sterspelers van het team, maar ook voorzitter van de club. Soheel is zelf een hele sterke speler en traint ook nog met veel enthousiasme het jeugdteam.

Samenhorigheid

Elke week wordt er getraind, in de winter binnen in de Veiling, in de zomer op het sportpark De Schorre. De velden moeten gedeeld worden met onder meer baseballclub Piranhas, die er vier keer per week kan trainen, terwijl de crickettraining maar eens per week kan doorgaan. “We begrijpen dat het te gevaarlijk is om een baseballteam en een cricketteam op hetzelfde moment te laten trainen, maar dit beperkt ons toch in onze sterke opmars en vooral ook in de ontwikkeling van ons jeugdteam”, zegt jeugdtrainer Soheel. “Nieuwe velden creëren is duur en niet makkelijk, de aankoop van kooien is goedkoper en veel sneller te realiseren. De stad heeft daarover informatie ingewonnen bij een cricketclub in Brugge. Gezien de groei en het grote potentieel van onze club, hopen we echt dat het stadsbestuur snel deze cricketkooien zal aankopen. Ze zijn voor onze club broodnodig, want door meerdere keren per week te trainen, kunnen wij ons niveau nog meer aanscherpen”, zegt voorzitter Zoheeb Hussain.

Ostend Exiles telt ondertussen 35 volwassenen en 25 jeugdspelers. Dankzij de Oostendse sportkampen en het project ‘wijksport’ komen er nieuwe jeugdspelertjes bij. Eens ze van de sport hebben geproefd, laat de smaak hen dikwijls niet meer los. “We willen onze club voor iedereen toegankelijk maken, zonder onderscheid van afkomst, rang of stand. De club is een mix van Oostendenaars met Pakistaanse, en Afghaanse, maar ook Vlaamse achtergrond. Bij ons wordt niemand uitgesloten, we helpen elkaar waar nodig, we zijn één grote cricketfamilie en dragen verbinding en samenhorigheid hoog in ons vaandel.”

De club probeert het lidgeld bewust laag te houden en dankzij een Engelse sponsor krijgt elke speler een tenue. De aankoop van de eigen uitrusting kost zo’n 40 euro. “Omdat het ledenaantal gestaag groeit, zijn we dringend op zoek naar extra sponsors die geloven in onze cricketclub. Elke financiële steun is welkom, want dan kunnen we blijven investeren in infrastructuur en in onze spelers, maar vooral de het lidgeld laag houden”, vertelt Soheel.

“We kijken reikhalzend uit naar zaterdag 16 april, met onze eerste thuismatch van het seizoen” zegt Zoheeb Hussain. “En we hopen vooral dat er heel wat supporters komen opdagen om ons naar de overwinning te schreeuwen” vult broer Soheel lachend aan.

(Isabelle Vandemaele)

Meer informatie over de Ostend Exiles Cricket Club vindt je op Facebook of Instagram. Zaterdag 16 april om 15 uur: Ostend Exiles Cricket Club – C.C. Anderlecht.

Jani Seys: “Grootste straf? Geen cricket” Jani Seys (12) is een opgewekte tiener en een echt spraakwaterval. Jani volgt het eerste middelbaar aan het Sint-Andreasinstituut in Stene. Jani Seys volgde een tweetal jaar geleden een sportkamp initiatie cricket. Een openbaring voor hem, want na lang zoeken had hij eindelijk zijn sport gevonden. Hij sloot zich dan onmiddellijk aan bij Ostend Exiles Juniors. “In het begin was het wat moeilijk om de spelregels van cricket te begrijpen, maar na korte tijd had ik die onder de knie. Vanaf dat moment was ik verslaafd aan cricket. We hebben ook een supergoed team, we streven allemaal één doel na : elke dag beter worden. Ik vertel mijn vrienden op school heel veel over cricket en ik probeer hen warm te maken om de sport ook eens te proberen.” Plots kijkt Jani wat triest als hij terugdenkt aan vorige zomer. “Ik had me geblesseerd, waardoor ik de hele zomer niet kon trainen of wedstrijden spelen. Ik hoop dat ik dit nooit meer hoef mee te maken. Ik droom ervan een professionele speler te worden en op topniveau te presteren. En natuurlijk om nog heel veel wedstrijden te winnen” roept hij schaterlachend uit.

