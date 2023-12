Crevits bezoekt De Companie

Afgelopen week bracht Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) een bezoek aan het Wervikse Groepswonen De Companie. Met haar passage wilde ze nader kennis maken met het unieke concept dat in Wervik werd gelanceerd. Het bezoek van de minister gebeurde in alle discretie, weg van de pers, waardoor het nieuws nu pas bekend raakte.

De Companie, een onderdeel van het Wervikse Woon- en Zorgbedrijf, is een kleinschalig project dat de zelfstandigheid van de senioren moet garanderen. “Vergelijk het met kotwonen maar dan voor mensen op leeftijd”, lacht schepen Lien Deblaere. “Ze worden omringd met de zorgen die ze in een woonzorgcentrum ook zouden krijgen, al hebben ze hier nog steeds het gros van hun dagelijkse activiteiten zelf in handen. Van het kiezen van een poetsdame tot de thuisverpleging? Het zijn de bewoners zelf die de keuze maken. Daarnaast is er ook het sociale aspect. Door het groepswonen proberen we het sociale isolement te vermijden.”

Huiselijk gevoel

Het bezoek van minister Crevits, op Vlaams niveau bevoegd voor ouderenzorg, is meer dan alleen maar een opkikker voor het Woon- en Zorgbedrijf. “Ze had veel interesse en bewondering in het concept van het groepswonen. De minister bemerkte dat net door de kleinschaligheid de medewerkers een waar huiselijk gevoel konden scheppen. Op Vlaams niveau zal ze nu bekijken of ze eventueel de aanzet kan geven naar meer samenwerkingen. Onze bewoners hadden ook een voorstellingsfilmpje gemaakt voor de minister. Ze waren allemaal erg gemotiveerd en enkelen gaven haar zelfs een persoonlijke rondleiding.”

Zonder pers

Binnenkort starten werken in Wervik om de capaciteit van het groepswonen op te kunnen krikken. De sloop van een voormalige electrowinkel zal plaats maken voor een nieuw gebouw waar 20 bewoners hun vaste plaats zullen krijgen. Het bezoek van de minister gebeurde bewust zonder publieke aankondiging. Zo kon ze haar aandacht volledig toespitsen op de werking van het Woon- en Zorgbedrijf, De Companie, de medewerkers en de bewoners. (red.)