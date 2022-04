Crèmeux, een nieuw ijssalon in de Voorstraat

Sinds vorige week zaterdag vind je in het begin van de Voorstraat een nieuw ijssalon. Rachel (23) en Judith (28) Ostyn, de zussen achter Crèmeux, delen dezelfde passie en liefde voor ijs. Voor Crèmeux werkten ze beiden al sinds jongs af aan tijdens de vakantie in het ijssalon “La Boule de glace” in Roeselare. Samenwerken zijn ze dus al gewend.

“Na een tijd nam ik zelf verlof van mijn toenmalige job om daar te kunnen werken in de zomer. Toen wist ik dat er iets niet klopte. Op een avondje Picon stelden onze ouders voor of we niet beter zelf een cremerie starten. Dan is het allemaal heel snel in gang geschoten,” zegt Judith.

Smeuïg vers ijs

Bij Crèmeux staan smaak en hoogwaardige ingrediënten voorop. Het ijs wordt elke dag ambachtelijk gemaakt in het atelier van de winkel. Verse ingrediënten vormen de basis van elke ijssoort, zo worden er geen kleur- of smaakstoffen gebruikt.Rachel en Judith gebruiken hun kennis over ambachtelijk ijs en hun creativiteit bij het experimenteren met smaken en texturen. Zo verschijnt er bijvoorbeeld binnenkort in hun aanbod basilicumsorbet en ananasijs met basilicum. Rachel volgde eveneens een cursus om suikervrij ijs te maken of vegan ijs op basis van soja of haver.

“Crèmeux is voor ons een huis van smaak. Een plek waar we doen wat we het liefste doen, namelijk smeuïg en vers ijs draaien. Wij willen onze klanten de beste smaakbeleving geven.”

Daarom serveren ze bij elke bestelling een extra bolletje van het huis, om klanten te laten proeven van smaken waar ze benieuwd naar zijn, maar nog niet kennen.

“Naar de toekomst toe hopen we een ijskar te starten voor op feestgelegenheden, en wie weet ooit een tweede filiaal. Ons eigen ijssalon is wel een droom die uitkomt.”