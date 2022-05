Crematorium Uitzicht in Kortrijk toont dertien kunstwerken voor overleden kindjes

Nog tot eind augustus zijn dertien kunstwerken te zien in het foyer van Crematorium Uitzicht in Kortrijk. Ze zijn gemaakt door studenten van de Academie Kortrijk na gesprekken met koestergezinnen, ouders die te maken kregen met het verlies van een baby of kindje.

Deze gesprekken leidden tot een reeks unieke koesterbeelden. Dit alles in het kader van 10 jaar Uitzicht.

De insteek kwam van Petra Flamand, directeur van Academie Kortrijk. “Directeur Jan Sabbe van Uitzicht wilde op een bescheiden, maar bijzondere manier het tienjarig bestaan van het crematorium in de kijker zetten en dat hoef ik geen twee keer te horen (lacht). Ik vatte het stoutmoedige plan op om Astrid Verplancke, onze leerkracht illustratie, een samenwerking aan te gaan met het Koesterhuis, waar iedereen die van ver of dichtbij te maken kreeg met het verlies van een baby of kind van harte welkom is”, vertelt Petra, die intussen Lenny leerde kennen, een vrijwilliger van het Berrefonds/Koesterhuis Kortrijk. “Zijn verhalen over mensen die een kindje verloren hadden, raakten me diep en bleven in mijn hoofd spelen. Zo ging de bal aan het rollen.”

Het zijn stuk voor stuk werken waar veel liefde en geborgenheid in schuilt

In de voorbije maanden gingen twaalf studenten illustratie uit Academie Kortrijk in dialoog met koestergezinnen. “Mijn studenten luisterden aandachtig naar het verhaal dat de ouders in hun eigen woorden en in volle vertrouwen ons vertelden. Wij hebben met onze studenten hun meest intieme verhalen met zorg en liefde omsloten en al schetsend op papier gezet. Die fragiele schetsen werden uiteindelijk krachtige illustraties: vol intensiteit, eerlijkheid en emotie. Het was ontroerend om te zien hoe goed de studenten dit wilden doen”, vertelt Astrid.

“De verhalen zaten soms dicht tegen hun huid en kropen in de kleren, maar er werd veel over gepraat, verhalen werden gedeeld en eigen verhalen kwamen ook boven.”

De studenten zijn Jelle, Emma, Celine, Damienne, Lut, Mariska, Sarah, Nele, Liesbeth, Wim, Dries en Eva. “Een dikke merci voor jullie werken. Jullie dachten goed na over het kleurgebruik en waren kritisch hoe jullie de afwerking wilden. De werken zijn soms hoopvol, soms krachtig, soms intens, soms troostvol. Wat ze gemeen hebben is dat het stuk voor stuk werken zijn waar veel liefde en geborgenheid in schuilt.” Astrid zelf tekende het campagnebeeld dat ook te zien is in de tentoonstelling.

Verdriet met en gouden randje

Dat getuigt ook Evy die haar kindje Berre zeven jaar geleden verloor. “Ik wist niet wat het resultaat was, maar heb het onmiddellijk herkend. We zijn nu met vier thuis, maar ik zeg altijd dat we met vijf zijn. Onze jongste zoon heeft Berre niet gekend, maar hij praat er wel liefdevol over met ons. Dat komt in het werk terug met liefdevolle omvattende handen rond Berre. Het is opnieuw een verwerken van het verdriet, maar een opluchting dat we dat kunnen plaatsen met een blijvend iets op een andere manier uitgedrukt en verbeeld. Eerlijk gezegd was het wel heftig, maar ik vind dit emotioneel heel mooi. Het blijft een groot verdriet, maar nu met een gouden randje”, vertelt Evy.

“Het was een gedurfde samenwerking. Ik heb veel gevraagd aan de leerlingen: ze waren moedig en hebben grenzen verlegd. Het was niet evident om mee te stappen in intieme verhalen en herinneringen. Als er nu een opleiding is waar woord en beeld samen komen, is het wel het atelier illustratie”, vertelt Petra nog.

“Ik wil Johan Detienne bedanken voor het mooie kaderwerk dat hij ontworpen heeft. Ook dank aan Jan Sabbe om dit mogelijk te maken in dit mooie, serene kader van de foyer van Uitzicht. Bovenal bedank ik ook de ouders om hun hart open te stellen en ons mee te nemen in hun verhaal.”

In samenwerking met de vzw Berrefonds/Koesterhuis Kortrijk, Academie Kortrijk en Crematorium Uitzicht krijgen deze beelden een zomer lang een plaats in de foyer van Uitzicht. Na de tentoonstelling krijgen de ouders het kunstwerk mee naar huis.