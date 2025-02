Crematorium mag geen aluminium aszakjes meer gebruiken: “Wij vinden daar helemaal niets onwaardigs aan”

Crematoria mogen voortaan geen aluminium aszakjes meer gebruiken om assen van overledenen te vervoeren. Dat is volgens Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits (CD&V) strijdig met de regelgeving en met een waardig afscheid. Zulke zakjes werden onder andere in Oostende gebruikt.

Meer dan de helft van de overledenen wordt in Vlaanderen gecremeerd. Sinds 2021 heeft Oostende zijn eigen crematorium. Daar worden aluminium aszakjes aangeboden om assen van overledenen in sierurnen te stoppen. Dat mag voortaan niet meer, een beslissing van de minister. “Wij vinden daar helemaal niets onwaardigs aan, maar als de minister dat vindt, dan moeten wij volgen”, zegt directeur van crematorium Polderbos Johan Seynaeve. “We gaan die zakjes dus uit ons aanbod schrappen.”

Afgesloten

Op zich verandert er voor het crematorium weinig. “Die zakjes zijn in principe een extra service naar de begrafenisondernemers toe”, duidt Seynaeve. “Assen kun je niet rechtstreeks in een sierurne doen. Die kan je immers niet afsluiten en zo’n zakje moet voorkomen dat assen uit de urne kunnen vallen.”

Oceaannetten

Hoe ze dat dan gaan oplossen? “Niet, simpel. Dat valt door ons niet op te lossen. De begrafenisondernemers zullen nu zelf voor een oplossing moeten zorgen. Eigenlijk was het vooral op vraag van de begrafenisondernemers dat we die zak aanboden. Wij doen voortaan de assen in drie soorten urnen die wel afgesloten kunnen worden zoals de Oceanwave urne, de kartonnen urne en de metalen urne. Die eerste wordt gemaakt uit gerecycleerde netten uit de oceaan”, aldus de directeur.

“We probeerden eigenlijk het aanbod aan te passen op vraag van de begrafenisondernemers, om het voor hen gemakkelijker te maken. Als de minister daar een ander idee over heeft, dan gaan we dat idee volgen. Ons idee? De minister begrijpt het volgens mij allemaal niet zo goed, maar kijk. Het is wat het is”, besluit Seynaeve.