Creatieve ondernemers lanceren Open Watou: “Ontdek onze kleine raamexpo’s, open huizen of (tijdelijke) winkels”

Een groep kleine, creatieve en lokale ondernemers in het kunstdorp Watou vormen deze zomer Open Watou. Van natuurjuwelen tot keramiek en van spirituele producten tot een pop-up bistro worden je aangeboden.

In Watou valt er tijdens de zomermaanden heel wat te beleven. Naast Kunstenfestival Watou kan je je ook laten onderdompelen bij de ondernemers van Open Watou. “We zijn kleine en lokale ondernemers die de handen in elkaar slaan om een creatief parcours aan te bieden. In het centrum van Watou kun je passeren langs kleine raamexpo’s, open huizen of (tijdelijke) winkels. Je kan stoppen om een hapje, drankje, delicaat en creatief handwerk te bewonderen. Je kan ook genieten van lokale en natuurlijke producten”, zegt Valentine De Meester die met de pop-up De Gele Deur één van de lokale ondernemers is. “We hopen om in de toekomst nog leuke activiteiten op poten te zetten. Zo zijn er ideetjes om ook tijdens de wintermaanden iets te organiseren.”

Raamexpo

Acht handelaars uit het kunstdorp zetten hun deuren open. In de Moenaardestraat 17 vind je Huisje Witte Tijger met natuurjuwelen van Lies Van den Hende en keramiek van Hilde De Baets. In augustus kan je er terecht op zondag 21 augustus tussen 10 en 12 uur, op donderdag 25 augustus van 13 tot 15 uur en op vrijdag 26 augustus van 13 tot 15 uur. Spontane openingsmomenten zijn ook mogelijk.

Ambachtelijke ledercreaties van Luc Depuydt met een expo van schilderijen en assemblages van Bruno Deman vind je in de Kleine Markt 15. Dagelijks te bezoeken van 14 tot 18 uur, met sluitingsdag op dinsdag. Contact via 0478 44 45 89 of luc.depuydt1@gmail.com. Nog op de Kleine Markt bij nummer 7 (doorlopend te bezichtigen) vind je de hele zomer de vitrine met hoedenmallen van Valentine De Meester. “Je vindt er een veranderende opstelling van hoedenmallen terug. De hoeden zelf zul je er niet aantreffen, die kun je vinden in pop-up De Gele Deur langs de Vijfhoekstraat 8 waar je originele creaties en een bistro vindt. Deze pop-up is open van vrijdag tot en met maandag 12 uur tot 20 uur. Uitzonderlijke sluitingsdag op vrijdag 26 augustus”, zegt Valentine. Contact via 0478 45 50 04.

Spirituele warenwinkel

Op Kleine Markt 1 kan je de raamexpo van BamArte (doorlopend te bezichtigen) ontdekken, waar er creatief met klei en kleur wordt gewerkt en wordt gevormd met de hand. Elk stuk is daar uniek. Rosalie Bosteels gaat aan de slag met print en stop-motion in Vijfhoekstraat 12 (doorlopend te bezichtigen). “Terra Vita, Steenvoordestraat 36, laat je kennis maken met kristallen en spirituele producten. Het is een kristal- en spirituele warenwinkel. Met deze pop-up shop werkt Terra Vita samen met vier lokale kunstenaars die ook hun werken naar het dorp brengen: Vanelslander JeanLuc, Guillemont Marleen, Couckhuyt Bettina, Dehaene Christophe. Ze brengen de expo Buiten de lijnen.” De webshop vind je via www.terra-vita.shop.

Ook L’ Arc en Ciel is een onderdeel van Open Watou. “L’Arc en Ciel brengt ons medicinale planten, natuurwandeling, spirituele en artistieke shop met expo schilderijen Smaan. De shop vind je langs de Steenvoordestraat 92 en is telkens geopend van woensdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17 uur. Een natuurwandeling en educatieve workshop is op afspraak.” Contact opnemen kan via smaanwereld@gmail.com of 0485 47 37 38. (LBR)