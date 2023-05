Creatieve, geëngageerde duizendpoot Mieke Dobbels krijgt Van Acker Prijs 2023

De Nieuwpoortse culturele creatieve duizendpoot Mieke Dobbels is de laureaat van de Van Acker Prijs 2023. Deze wordt uitgereikt door de Van Ackerstichting die deze prijs om de drie jaar toekent aan een maatschappelijk geëngageerde artiest of organisatie. “Mieke Dobbels opereert in de onderstroom en geeft een stem aan zij die vergeten lijken”, duidt voorzitter André Van Nieuwkerke.

Mieke Dobbels (45) groeide op in Nieuwpoort en studeerde af aan het Conservatorium in Gent. Ze werkt als curator van Westfront in Nieuwpoort. Van haar hand loopt tot eind september ‘Verstilde Stad’.

Daarnaast spreidt Mieke al jarenlang haar veelzijdige creatieve talent tentoon als actrice in theaterstukken waaronder Andy en Karolien, met gastrollen in televisieseries, van Eigen Kweek tot Chantal en in films zoals Rain anyway. Ze is ook scenarioschrijfster, auteur van boeken en regisseur van theaterstukken.

Vergeetput van de maatschappij

Driejaarlijks zet de Van Acker Stichting maatschappelijk geëngageerde artiesten of organisaties in de schijnwerpers. Dit jaar is dat Mieke Dobbels. Eerder ontvingen al Ish Ait Hamou, Lieve Blanquaert, Daan Stuyven, Marleen Temmerman, de broers Dardenne en in een verder verleden de Auschwitzstichting, Hugo Claus, Frans Masereel en Louis Paul Boon de Van Ackerprijs.

“Mieke is vooral gekend als actrice bij Compagnie Cecilia en co-auteur van The Broken Circle Breakdown. Ze valt vooral op door steeds een stem te willen geven aan mensen die in de vergeetput van de maatschappij zijn beland. Getuige hier van was haar theatermonoloog Angelena over een vrouw, die worstelde met de uitzichtloosheid van een internering”, vertelt voorzitter André Van Nieuwkerke.

“Ze nam het ook publiekelijk, door middel van een open videobrief, op voor een veroordeelde kindermoordenaar die euthanasie in de gevangenis aanvroeg wegens ondraaglijk psychisch lijden. Ze confronteerde de maatschappij die volgens haar tekortschoot, als mensen – hoe erg hun daden ook waren – voor deze reden geen andere uitweg dan euthanasie vonden.”

“Verder is Mieke Dobbels auteur van kinderboeken die thema’s als autisme en ADHD begrijpelijk maken voor de kinderen die deze diagnose krijgen.”

Officiële prijsuitreiking

Mieke Dobbels ontvangt op dinsdag 13 juni om 20 uur officieel de Van Ackerprijs bij Compagnie Cecilia in Gent. Naar aanleiding van de prijsuitreiking brengt Mieke samen met Sebastien Dewaele, Pieter Verbiest en Johannes Verschaeve het theaterstuk Andy en Karolien. Tickets zijn verkrijgbaar via www.vanackerprijs.be.