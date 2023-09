Creatieve bakkers aan de slag met bloem van de molen van Hoeke

Erfgoedvereniging Herita en Damme hebben vorige zondag aan de molen van Hoeke een ‘bakmarkt’ georganiseerd. Creatievelingen lieten er hun taarten, cakes of koekjes proeven door een jury – met onder meer Dams burgemeester Joachim Coens en Regula Ysewijn van het programma Bake Off Vlaanderen – en door mensen die de molen kwamen bezoeken. De enige regel was dat alle creaties moesten gebakken worden met bloem die in de molen van Hoeke was gemalen. De molenaar was ook zelf aanwezig en gaf graag een woordje uitleg bij zijn ambacht.

De prijs van de jury ging naar de pruimentaart van Isolde Van Cleven, voor de aardbeientaart van Kate Rosseeuw en de chocoladetaart van Martine De Clercq. Greta Vande Velde won met haar bananentaart de publieksprijs, voor Nathalie Dobbelaere met haar appelgebak en Maria Vanden Weghe met haar koekjes.

Burgemeester Joachim Coens ziet het evenement alvast graag een jaarlijkse traditie worden. (PDV/foto PDV)