Creabeurs Bis-Arts uitzonderlijk geen tweedaagse: “Opzet blijft wel hetzelfde”

Op zondag 5 november strijken opnieuw een zestigtal creatievelingen neer in de Europahal in voor de vierde editie van Creabeurs Bis-Arts. Uitzonderlijk blijft de beurs, die ondertussen een vaste waarde is geworden in Tielt, dit jaar beperkt tot één dag.

De vorige edities van Bis-Arts vonden telkens in het voorjaar plaats, maar nu kozen organisatoren Cindy Wielfaert, Ille Danneels en Ellen Goethals bewust voor het najaar met het oog op de eindejaarsperiode. Maar omdat er in de Europahal in hetzelfde weekend ook een tweedehandsbeurs van de Gezinsbond plaatsvindt, blijft de beurs beperkt tot één dag. “Het wordt dit jaar geen tweedaagse, maar de opzet blijft eigenlijk hetzelfde”, zegt Cindy Wielfaert. “Opnieuw verwachten we een zestigtal heel diverse standhouders, de toegang is gratis en jong en oud is welkom.”

Goed doel

Zoals de traditie dat wil, zullen bezoekers verschillende kunstenaars live aan het werk kunnen zien en zijn er ook verschillende workshops gepland. Opnieuw zal ook een flink deel van de opbrengst van de beurs naar het goede doel gaan. “Vorig jaar hebben we 1.000 euro geschonken aan KKF & Co en dit keer hopen we minstens datzelfde bedrag te kunnen wegschenken. En bij de vijfde editie volgend jaar maken we er overigens wel terug een tweedaagse van.” (SV)