Cowboyverhalen over enkel plaatselijk verkeer in Lissewege

De recente invoering van plaatselijk verkeer in Lissewege zorgt voor heel wat gemor. Tijdens de Brugse gemeenteraad vroegen vijf raadsleden om een betere communicatie over de maatregel.

Volgens Olivier Strubbe (CD&V), Jean-Marie De Plancke (Open VLD), Andries Neirynck (Groen), Annick Lambrecht (Vooruit) en Nele Caus (N-VA) doen er vele wilde verhalen de ronde over de verkeerssituatie in Lissewege: “Velen denken dat ze niet meer welkom zijn in het witte polderdorp. Ze zeggen hun reservatie in de plaatselijke restaurants af.”

“Misschien kan er een bord geplaatst worden dat de lokale horeca bereikbaar is. En er is een duidelijker bord langs de Expresweg nodig, om truckers te attenderen dat zwaar verkeer niet toegelaten is. De voorbije week zijn opnieuw drie camions door het dorp gereden. Bovendien wordt Zwankendamme door die maatregel in twee gesneden. Er is meer en betere communicatie nodig. De mensen denken dat politiepatrouilles hen volgen tot in het restaurant en het bewijs van reservatie vragen!”

Wegcode

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) hebben nogal wat Bruggelingen dringend een update van hun kennis van de wegcode nodig: “Plaatselijk verkeer houdt in dat bewoners, bezoekers, leveranciers welkom zijn. Al wie Lissewege als bestemming heeft. Zij het om op café te gaan, zij het om de kerk te bezichtigen. Of om vrienden te bezoeken.”

“Een anonieme motard van de politie heeft 246 auto’s gevolgd in drie dagen tjd. Twintig chauffeurs werden bekeurd, omdat ze niet stopten in Lissewege maar de dorpskom als sluipweg misbruikten.”

“Is het nu zo erg dat de bewoners van Zwankendamme niet meer door Lissewege mogen rijden, om naar Brugge of Dudzele te gaan? Hoe dan ook, we zullen in BruggeSpraak nog eens communiceren over de verkeerssituatie in Lissewege.