Couturier Edouard Vermeulen uit Ieper is al 23 jaar de favoriete modeontwerper van koningin Mathilde, die vijftig kaarsjes uitblaast

Koningin Mathilde mag vrijdag 20 januari vijftig kaarsjes uitblazen. Dat vraagt om een telefoontje met couturier Edouard baron Vermeulen uit Ieper, de man achter het befaamde modehuis Natan én al 22 jaar hofleverancier. Tijdens het gesprek refereert hij ook een paar keer aan hun gemeenschappelijke West-Vlaamse roots. “Onze West-Vlaming is weer goed op dreef, zegt ze weleens tegen me.”

We steken van wal met de vraag of de Belgische modekoning iets in petto heeft voor de koningin haar vijftigste verjaardag? “Ik heb haar een ruiker mooie witte orchideeën opgestuurd”, antwoordt hij. Orchideeën, omdat die langer bloeien. “Symbolisch voor onze langlopende relatie met de koningin.”

Kind aan huis

Al sinds hij in ’99 de trouwjurk van Mathilde mocht ontwerpen, is Vermeulen kind aan huis in het paleis. “Ik herinner me nog dat het snel moest gaan: de verloving was in september en in december al, zijn Filip en Mathilde getrouwd. Heel veel tijd om die jurk te ontwerpen was er dus niet”, aldus de baron. Het werd een eenvoudige, witte bruidsjurk met daarover een mantel met hoge opstaande kraag. “Ik vind Mathilde op haar best in een mooie mantel met bijpassend jurkje – zoals ze zo vaak gekleed gaat. Maar met een broekpak, iets meer casual, staat ze óók goed. Het mag natuurlijk niet al te frivool of overdreven opvallend zijn, maar voor een koningin wel belangrijk, is dat je haar in een grote mensenzee onmiddellijk herkent.” Daarom ook verschijnt Mathilde volgens de couturier vaak zo kleurrijk ten tonele. “De koningin moet er echt uitspringen.”

Mathilde heeft volgens Vermeulen de ideale maten. “Met haar 1,75m heeft ze de lengte van een mannequin, en de koningin let heel goed op haar lijn. Ze heeft een figuur waar veel dames alleen maar van kunnen dromen”, zegt hij. “Mathilde draagt ook graag hoge hakken, wat haar heel vrouwelijk maakt.”

Liefste klant

Intussen toonde Vermeulen al bijna vijftig collecties – twee per jaar – aan de koningin. “Koningin Mathilde is, zonder overdrijven, onze allerliefste klant. Van de mensen in het atelier tot onze verkoopmedewerkers, tegen iedereen is ze even vriendelijk. En ze heeft een buitengewoon goed geheugen: ze onthoudt perfect wat je tegen haar vertelt en is dan zo attent om daar bij een volgend bezoek opnieuw naar te vragen. Zo vraagt ze ook altijd naar mijn ouders, die ze ondertussen persoonlijk kent. Dat ze zo attent is, vind ik echt opmerkelijk: hoeveel mensen komt zij elke dag niet tegen als koningin? Het maakt haar heel erg menselijk.”

De bekende couturier mag dan misschien enige invloed hebben op wat Mathilde draagt, uiteindelijk kiest Hare Majesteit volgens Vermeulen toch nog altijd in eerste instantie zélf hoe ze in het openbaar verschijnt. “Ze zal mijn adviezen nooit in de wind slaan, maar de koningin weet heel goed wat ze wil en heeft altijd het laatste woord”, zegt hij.

Vriendelijk en elegant

“Maar Mathilde kent haar eigen garderobe zelf ook het best, natuurlijk. Haar kledingstijl is in die 23 jaar mee-geëvolueerd met de mode, én met haar leeftijd. Een vrouw van dertig kleedt zich nu eenmaal anders dan een vrouw van vijftig, en onze koningin is zich goed bewust van haar leeftijd. Zo draagt ze de laatste jaren bijvoorbeeld vaker rokken onder de knie, omdat ze dat iets eleganter vindt. Maar mijn eerste indruk van haar 23 jaar geleden, was precies dezelfde als nu – ze heeft nog altijd die vriendelijk elegante uitstraling. Mathilde was geboren om die rol te spelen.”

En de koningin is volgens Vermeulen dus ook helemaal mee met haar tijd. Zo vermoedt hij dat ze al eens online shopt. “Alle grote modehuizen hebben tegenwoordig een website en e-shop, en het zou me niet verwonderen als koningin Mathilde af en toe inspiratie opdoet op Instagram. Onze koningin is een moderne, eigentijdse vrouw die naast haar dagdagelijkse taken als koningin ook veel bezig is met haar man en kinderen, en hoe het koningshuis er moet uitzien in de toekomst. Het land, het koningshuis, haar gezin: Mathilde is met al die dingen tegelijk bezig en zal nooit iets loslaten voor het helemaal geregeld is. Ik heb haar weleens gevraagd wanneer ze dan slaapt”, glimlacht hij.

“West-Vlaming is op dreef”

Vermeulen ziet daarin iets West-Vlaams. De roots van haar grootouders aan vaders kant liggen tenslotte hier. “Mathilde heeft een heel dynamische persoonlijkheid; ’t moet altijd vooruitgaan bij haar. Daar zitten zij en ik op dezelfde golflengte: onze West-Vlaming is weer goed op dreef, zegt ze weleens lachend tegen mij. Maar ze is dus zelf ook ontzettend goed georganiseerd, waardoor ze drie dingen tegelijk kan doen zonder ergens een steek te laten vallen.”

Band met Ieper en Poperinge

Zelf is Vermeulen opgegroeid in Ieper. “Maar mijn moeder is van Poperinge, waar ook Mathilde familiebanden had. Het gebeurt weleens dat ze zegt, ik moet naar jouw geboortestreek. Dan antwoord ik haar steevast: ónze streek.” (lacht)