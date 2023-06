Couckeroute vindt plaats onder een stralende zon

Zestien leerlingen van het zesde leerjaar van De Wingerd in de Schoolstraat in Ingelmunster mochten meerijden met evenveel motards. Eerst kregen de jongeren en de motards de nodige instructies mee van directeur Lucie Vanderper. Bij hun vertrek hield de ene leerling zich stevig vast aan de motorrijder, terwijl andere jongeren al even zwaaiden. De motards reden – onder begeleiding van andere collega’s – met de jongeren naar onder andere Passendale en Westouter. Tussenin waren er ook stops voorzien. Het was de hele namiddag prachtig weer, zelfs ideaal weer om met een motard op de baan te zijn. Eens terug in De Wingerd kon men nog frietjes eten en napraten. Op onze foto zie je de leerlingen van het zesde leerjaar en meerdere motards. (PADI)