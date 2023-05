Coucke en Versluys willen terras bouwen aan hotel La Réserve op Zegemeer in Knokke-Heist

Als het van Marc Coucke en Bart Versluys afhangt, krijgt hun luxehotel La Réserve in Knokke-Heist er een terras óp het aangrenzende Zegemeer bij. De ondernemers deden daar een aanvraag voor en het gemeentebestuur kende onder voorwaarden een omgevingsvergunning toe. Of het terras er effectief komt, is evenwel nog geen zekerheid.

De topondernemers hebben grootste plannen met La Réserve en willen er het meest toonaangevende hotel van het land van maken. Daarvoor worden kosten noch moeite gespaard. Momenteel is een grootschalige renovatie bezig. Vanaf begin juli moet het hotel weer in vol ornaat de deuren openen. Mét Peter Goossens als chef van het nieuwe restaurant. Er werd ook een nieuwe general manager aangesteld.

Geen waardevolle vegetatie

En nu willen Coucke en Versluys dus ook een extra terras aanleggen op een ponton op het aanpalende Zegemeer. Daarvoor dienden ze een aanvraag in én kregen ze onder voorwaarden een omgevingsvergunning van het gemeentebestuur. Het schepencollege ging onder andere te rade bij het Agentschap Natuur en Bos, maar ook zij gaven gunstig advies. “Ter hoogte van het geplande terras is er geen waardevolle oevervegetatie aanwezig. Er worden door de aangevraagde werken geen negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden verwacht”, klinkt het in hun beoordeling.

En toch is het terras nog geen zekerheid. Er kan tijdens de beroepsprocedure namelijk nog bezwaar aangetekend worden. Dat kan nog tot 22 juni. En dat zal met quasi zekerheid gebeuren, want in de buurt zijn flyers uitgedeeld met de vraag om dat te doen. Al is het niet duidelijk hoe wijd de tegenkanting tegen het terras draagt. Zo is er in Knokke-Heist opnieuw protest tegen bouw- of uitbreidingsplannen. Zo werden er eerder deze maand nog bijna 300 bezwaarschriften ingediend tegen een bouwproject met zes appartementsblokken in deelgemeente Heist en werd er zeer recent nog een actiecomité opgericht tégen bouwplannen op de Wielingen … terwijl de concrete plannen door de bouwpromotor nog niet werden ingediend. Van een omgevingsvergunning is dus al helemaal geen sprake. (MM)