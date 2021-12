Correct over corona en Club, de rest bleek moeilijker: het rapport van de West-Vlaamse waarzegster voor 2021

Club Brugge wordt kampioen en van corona zijn we nog niet af. Het zijn maar twee van de voorspellingen die waarzegster Tine Dewaele uit Brugge op 1 januari 2021 uit haar kaarten schudde. Nu het jaar zo goed als volledig achter de rug is, maken we haar rapport. En we moeten eerlijk zijn: met drie juiste op acht gemaakte voorspellingen brachten Tine en haar tarotkaarten het er niet al te best van af.

Het zal nog wel een hele tijd duren vooraleer de coronaversoepelingen definitief worden

Uit haar kaarten maakte waarzegster Tine Dewaele op dat de vaccinatiecampagne alleen niet zou volstaan om van het virus af te raken. En dat is ook gebleken. De coronapandemie heeft ons leven ook in 2021 grotendeels bepaald. West-Vlaanderen liet zich dan wel massaal vaccineren – nergens anders in ons land ligt het aandeel gevaccineerde inwoners hoger dan in onze provincie -, toch volstond de vaccinatiegraad niet om een grote derde én vierde golf aan coronabesmettingen en ziekenhuisopnames te vermijden. Het Rijk der Vrijheid werd het voorbije jaar bovendien meermaals aangekondigd, maar de coronacurves dwongen de politici en experten telkens opnieuw tot nieuwe maatregelen. Van een definitieve versoepeling lijkt ook in de heel nabije toekomst niet meteen sprake te zullen zijn. Met dank aan de omikronvariant.

De eerste voorspelling van Tine beoordelen we als uitgekomen.

We zullen opnieuw van onze favoriete artiesten en bands kunnen genieten, maar megafestivals zijn dit jaar nog niet aan de orde

Een festivalzomer zoals we die voor corona kenden, hebben we het voorbije jaar niet gekregen. Integendeel. De giga-festivals die ons land rijk is – denk aan Rock Werchter, Pukkelpop en Tomorrowland – zagen ook de editie 2021 in het water vallen. Ook in West-Vlaanderen sloegen de grotere festivals noodgedwongen opnieuw een jaartje over. Het Cactusfestival in Brugge werd geannuleerd, Festival Dranouter koos voor het alternatieve Zomersessies XL en WeCanDance in Zeebrugge spreidde haar dancefestival over verschillende weekends met telkens een beperkter aantal bezoekers. Op het einde van de zomer kwam er wel beterschap waardoor het hard rock- en metalfestival Alcatraz en het marginale verkleedfestijn Kamping Kitsch Club, allebei in Kortrijk, wél in volle glorie konden plaatsvinden.

De tweede voorspelling van Tine beoordelen we als deels uitgekomen.

Mijn tarotkaarten voor de landbouwers liggen gunstig. Ze worden beloond voor hun harde werk

De klimaatproblematiek. Dat was volgens Tine en haar kaarten het thema bij uitstek dat de politieke agenda in 2021 zou bepalen. Maar behalve in de periode rond de Klimaatconferentie in Glasgow, in oktober en november, was de publieke en politieke aandacht bij ons eerder beperkt. Het voorspoedige 2021 voor de West-Vlaamse landbouwers is er ook niet meteen gekomen. Integendeel zelfs. Vooral de grote zorgen rond de stikstofproblematiek en de lage prijs voor de varkens maakte het voor de sector zelfs tot een bijzonder moeilijk jaar. Het boerenprotest begin december was daarvan een uiterst zichtbare exponent.

De derde voorspelling van Tine beoordelen we als niet uitgekomen.

Het buitenlands toerisme herneemt, maar geleidelijk en lang niet zo krachtig als velen willen

Het West-Vlaamse toerisme heeft er een duidelijk beter 2021 opzitten dan 2020 was, maar dat is vooral te danken aan bezoekers uit eigen land. De bezoekerscijfers vanuit het buitenland zijn noch aan de kust noch in Brugge noch in de Westhoek wat men had gehoopt. Vooral het wegblijven van de Britse toeristen in de Westhoek is een domper voor de sector: in vergelijking met het jaar daarvoor viel het aantal toeristen uit het Verenigd Koninkrijk in 2021 met maar liefst 89 procent terug. Van een herneming van het buitenlands toerisme naar West-Vlaanderen kunnen we niet spreken, het aantal aankomsten uit het buitenland daalde algemeen gezien met meer dan 34 procent.

De vierde voorspelling van Tine beoordelen we als niet uitgekomen.

Club wordt kampioen, maar het wordt een nek-aan-nekrace

Club Brugge wist vorig seizoen haar titel te verlengen, maar dat had uiteindelijk wel wat voeten in de aarde. Na de reguliere competitie had blauw-zwart een riante voorsprong, maar na halvering van de punten, een sputterende motor én een comeback van Racing Genk werd het in de play-offs plots toch nog spannend. Tot een echte nek-aan-nekrace is het echter nooit gekomen.

De verwachtingen die Tine had voor Charles De Ketelaere en Noa Lang bleken te beperkt. De twee wonderboys van Club Brugge groeiden uit tot bepalende spelers mét statistieken en trekken die lijn ook dit seizoen vlotjes door.

De vijfde voorspelling van Tine beoordelen we als deels uitgekomen.

Van West-Vlaamse teams zie ik er geen enkele zakken uit de Jupiler Pro League

Geen West-Vlaamse zakkers uit de eerste voetbalklasse vorig seizoen, daar had Tine het bij het rechte eind. Royal Excel Moeskroen en Waasland-Beveren verdwenen na play-offmatchen uit de Jupiler Pro League ten voordele van het verrassende Union (leider op dit moment) en Seraing. Voor Cercle Brugge werd het wel vrij warm, maar uiteindelijk wist de Vereniging zich toch te handhaven.

Dit seizoen lijken Zulte Waregem en in mindere mate Cercle en KV Oostende zich te moeten opmaken voor een strijd om het behoud.

De zesde voorspelling van Tine beoordelen we als uitgekomen.

Yves Lampaert pakt als klap op de vuurpijl een zege in een klassieker

Op Belgisch kampioenschap tijdrijden in het eigen Ingelmunster en een rit in de Ronde van Groot-Brittannië zagen we Yves Lampaert het voorbije wielerjaar niet op het hoogste schavotje. In de herfsteditie van Parijs-Roubaix moest Lampi na (te) veel pech tevreden zijn met een vijfde plaats. Dichter dan een vierde plaats in Dwars door Vlaanderen, eerder een semi-klassieker, kwam de intussen 30-jarige Yves Lampaert niet.

De zevende voorspelling van Tine beoordelen we als niet uitgekomen.

Het wordt een typische Belgische zomer: veel zon en af en toe wat regen

Van de zon hebben we afgelopen zomer niet veel gezien. Koud was het niet, maar de weerkundige zomer van 2021 was in ons land wel de natste sinds het begin van de metingen in 1833. De immense regenval halfweg juli die vooral het oosten van België trof en voor zware overstromingen zorgde, speelt daar natuurlijk een belangrijke rol, maar ook in West-Vlaanderen regende het vaker dan velen lief is. Het grondwaterpeil kon zich na enkele droge, warme zomers in 2021 wel vlotjes herstellen.

De achtste voorspelling van Tine beoordelen we als niet uitgekomen.