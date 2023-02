Coronaslachtoffer Jurgen Rosseel warm onthaald bij zijn terugkeer naar BEP Europe: “Als thuiskomen op een eerste schooldag”

Jurgen Rosseel (48) ging woensdag voor het eerst sinds lang weer aan de slag bij BEP Europe in Brugge. Zijn collega’s gaven Jurgen, die in mei 2021 positief op corona testte en zwaar ziek werd, een bijzonder warm onthaal. “’t Is als thuiskomen, of als op een eerste schooldag, maar dan na een heel lange vakantie”, aldus Jurgen.

“Ik heb hier naar uitgekeken, want ik doe mijn werk veel te graag”, zegt Jurgen, die sinds 2005 bij BEP Europe als elektrisch monteur werkt en er instaat voor de bekabeling van testbanken voor onder andere de auto-industrie.

“Voorlopig werk ik enkel in de voormiddag. Ik heb ondertussen 75% van mijn longinhoud terug en de fijne motoriek is ook verbeterd. Driemaal per week ga ik nog langs bij de kinesist en ik hoop dat het allemaal nog wat beter wordt, zodat ik ook weer voltijds zal kunnen werken. Als het zover is, ga ik voor het werk weer de wereld rond. Rusland, Mexico, Zuid-Afrika, Brazilië, China,…ben ik allemaal al geweest. Samen met collega’s, maar die zie ik meer als vrienden.”

Sportieve draad

Jurgen is vast van plan om ook de sportieve draad weer op te nemen. “Ik ben het langst spelend lid van Krachtbalclub Sint-Michiels. Daar ga ik nu kijken als mijn tweelingzoontjes Jordy en Jary er spelen, maar ik hoop ooit zelf nog te kunnen spelen. Vroeger heb ik ook minivoetbal gespeeld en, hoewel je dat afgaand op mijn lichaamsbouw niet zou denken, heb ik ook meer dan twintig jaar aan Kempo gedaan…In december 2021 verplaatste ik me nog met een rollator, maar laatst heb ik toch al 12 kilometer in de Ardennen gewandeld, weliswaar met de nodige stops.”

‘Enorm doorzettingsvermogen’

Jurgen ziet het helemaal zitten, zoveel is duidelijk, en ook Frederik Caluwe, verantwoordelijk voor de productiecontrole bij BEP Europe, heeft er een goed oog in. “De artsen en kinesisten geloven er ook in en we gaan ook zelf helpen meezoeken naar het ideale integratietraject voor Jurgen en naar wat voor hem, in zijn toestand, het meest geschikt is om uit te voeren. We hopen dat zijn fijne motoriek nog zal verbeteren en die is ondertussen al heel wat verbeterd. Gezien zijn enorm doorzettingsvermogen, denken we dat Jurgen binnen de kortste keren weer fulltime zal kunnen werken.” (CGRA)