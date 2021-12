Coronaprotest aan Kortrijkse schoolpoort tegen mondmaskers voor kinderen, politie komt tussenbeide

Aan de schoolpoort van de Kortrijkse kleuter- en basisschool Sint-Paulus hebben maandagochtend een drietal actievoerders postgevat. Met pamfletten en slogans protesteerden de drie mannen tegen de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf zes jaar. De politie kwam tussenbeide en vroeg hen om te vertrekken.

Even schrikken voor de kinderen en ouders aan kleuter- en basisschool Sint-Paulus in Kortrijk maandagochtend. Drie mannen die volgens de politie geen linken hebben met de Kortrijkse school, voerden er actie tegen de coronamaatregelen en de mondmaskerplicht voor jonge kinderen. Vanaf vandaag is iedereen vanaf zes jaar immers verplicht om op een bepaald aantal plaatsen een mondmasker te dragen. De klas is daar één van.

Met pamfletten als Laat kinderen kinderen zijn, stop de waanzin liet het drietal duidelijk merken wat ze van de nieuwe maatregelen vinden. “We vinden verder het dragen van mondmaskers ongezond voor kleine kinderen. Stop met nu ook kinderen de schuld van de pandemie te geven. Aan de kleine kinderen raak je niet”, klonk het onder meer.

Actie stopgezet

De actievoerders hadden echter geen toelating gevraagd voor de manifestatie, waarop de school de politiezone Vlas contacteerde. “Wij zijn ter plaatse gekomen om de actievoerders te identificeren en hen te vragen te vertrekken”, bevestigt Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “Dat hebben ze onmiddellijk gedaan, zonder problemen. Alles bleef uiteindelijk rustig.”

Van echte hinder was er volgens de politie niet echt sprake – de actievoerders stonden op het voetpad vlak bij de schoolpoort – maar door de actie ontstond er wel wat file in de omgeving.