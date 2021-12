Coronacijfers gaan door het dak: Zulte schrapt buitenactiviteiten voor kinderen jonger dan 12

De coronacijfers in Zulte swingen de pan uit en de impact op de scholen en kinderopvang is zeer ernstig. Daarom besloten het gemeentebestuur en de jeugdverenigingen in onderling overleg om buitenactiviteiten met kinderen onder de 12 jaar stil te leggen tot de kerstvakantie. “We willen vermijden dat nog meer klassen of kinderopvangen in quarantaine moeten,” aldus burgemeester Simon Lagrange.

De scholen en de kinderopvangen van Zulte kreunen onder het hoge aantal coronabesmettingen bij de kinderen. Momenteel zitten meerdere klassen in thuis en ook bij de kinderopvangen volgen de quarantaines elkaar op. In een poging om het aantal besmettingen bij jonge kinderen een halt toe te roepen, neemt het gemeentebestuur nu extra maatregelen. “We zullen een pauze inlassen voor al het jeugdwerk voor kinderen jonger dan 12 jaar,” zegt burgemeester Simon Lagrange. “We zijn dit in onderling overleg overeengekomen met de verenigingen, want ook zij hadden veel vragen. We vinden het belangrijk om duidelijkheid te scheppen en geen situaties te creëren waarbij bijvoorbeeld een voetbalclub zijn jeugdtrainingen annuleert, terwijl ergens anders de KSA-vergadering gewoon doorgaat. Daarom zijn we ook overeengekomen dat we eerst de activiteiten binnen hebben stilgelegd en pas na afgelopen weekend ook de buitenactiviteiten, zo konden sommige voetbalploegen nog hun laatste matchen spelen. Voor de kinderen ouder dan 12 jaar blijven we gewoon de federale regels behouden: activiteiten kunnen doorgaan, maar zoveel mogelijk buiten. Deze pauze voor de -12-jarigen duurt tot de kerstvakantie (de oorspronkelijke kerstvakantie voor de duidelijkheid, zonder de extra afkoelweek die onlangs ingelast werd) en wordt daarna opnieuw geëvalueerd.”

Koploper wat betreft besmettingscijfers

Afgelopen week stond Zulte even bovenaan de lijst qua besmettingen per 1000 inwoners in een gemeente. Ook in de tweede golf viel Zulte die twijfelachtige eer te beurt. De vraag dringt zich op hoe het komt dat Zulte al twee keer bij de slechtste leerlingen van de klas is geweest. Burgemeester Lagrange nuanceert dit. “We willen als gemeente uiteraard nooit bovenaan staan in het lijstje met besmettingen, maar er zijn ook al veel andere gemeenten nummer één geweest. In de tweede coronagolf vorig jaar in het najaar, hadden we te maken met een ernstige uitbraak in ons woonzorgcentrum. Het aantal besmettingen daar stuwde ons gemiddelde zodanig naar boven dat we bovenaan de lijst stonden. Nu zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren in de scholen en de kinderopvangen. Daar piekt het aantal besmettingen overal tegelijk, we hebben te maken met meerdere uitbraken in een korte periode. Daardoor is het aantal besmettingen per 1000 inwoners opnieuw zeer hoog. In de eerste en de derde coronagolf deden we het overigens veel beter,” geeft de burgemeester nog mee. (JF)