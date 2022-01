Coronacijfers AZ Delta nog met tien procent gestegen; opvallende stijging op campus Menen

In AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout is het aantal patiënten na het weekend nog met tien eenheden gestegen. Er liggen ook niets meer patiënten op intensieve zorgen en er viel één overlijden te betreuren. De stijging is vooral opvallend in campus Menen waar de helft meer patiënten zijn.

Momenteel worden er 113 (+10) patiënten verzorgd in AZ Delta waarbij een coronabesmetting is vastgesteld. Ongeveer de helft daarvan is ook omwille van covid opgenomen, bij de andere helft gaat het om een andere opname. De patiënten zijn verdeeld over de campussen Rumbeke 52 (-4), Brugsesteenweg Roeselare 13 (+3), Menen 27 (+9) en Torhout 21 (+2). Vijf patiënten hebben intensieve zorgen nodig, dat zijn er twee meer dan afgelopen vrijdag. Het aantal overlijdens sinds maart 2020 is opgelopen tot 406 (+1).