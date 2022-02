Coronacijfers AZ Delta: minder patiënten op intensieve zorgen, maar wel negen overlijdens op week tijd

De coronacijfers groeien naar hun piek toe. In vergelijking met vorige week maandag worden er nu acht patiënten meer verzorgd op de campussen van AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout. Het aantal patiënten op intensieve zorgen is terugvallen tot drie, maar er werden maar liefst negen aan corona gerelateerde overlijdens genoteerd in de afgelopen zeven dagen.

Het totaal aantal overlijdens sinds de uitbraak in maart 2020 komt nu op 415 te liggen, van wie 15 in de vijfde golf. Het aantal patiënten waarbij een coronabesmetting is vastgesteld zwol de jongste week nog aan van 113 naar 121, verdeeld over de campussen Rumbeke 57 (+5), Brugsesteenweg Roeselare 23 (+10), Menen 21 (-6) en Torhout 20 (-1).

Het aantal patiënten op intensieve zorgen viel terug van vijf naar drie.