Coronabesmettingen in Huize Proventier in Poperinge: “Collectieve testing en extra maatregelen”

In Huize Proventier in Poperinge werden vorige week enkele coronabesmettingen vastgesteld. Een collectieve testing en extra maatregelen worden onmiddellijk ingeroepen. “Vijf personeelsleden en één bewoner werden positief getest”, zegt schepen Bryan Vanderhaegher (Samen). “Na de collectieve testing bleek onder de bewoners geen bijkomende besmettingen vastgesteld, maar onder de personeelsleden doken wel drie nieuwe gevallen op. Ondertussen telde Poperinge de afgelopen week 627 positieve PCR-testen.”

“Vorig week werden in Huize Proventier vijf personeelsleden en één bewoner positief getest. Dit was meteen aanleiding om de hele afdeling, bewoners en personeel, collectief te testen. Ook hebben we meteen een aantal extra maatregelen genomen. Er worden geen afdelingsoverschrijdende activiteiten meer georganiseerd zoals eucharistieviering, krantengroepje… Daarnaast weren we tijdelijk een aantal stagiairs. Dit laatste omdat de scholen momenteel een stevige bron van besmetting vormen”, legt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen) uit. “Vermits er geen hoogrisicocontacten waren tussen de getroffen bewoner en de medebewoners hebben deze laatsten geen kamerisolatie. Wanneer de besmetting zich verder verspreidt, zal ook dit jammer genoeg wel aan de orde zijn.”

(Geen) bijkomende besmettingen

Inmiddels zijn de testresultaten bekend en er zijn onder de bewoners op de eerste verdieping geen bijkomende besmettingen vastgesteld. “Bij het personeel zijn echter wel drie nieuwe gevallen opgedoken, maar het gaat wellicht over besmettingen die in de privésfeer zijn opgelopen. Door de collectieve test hebben we ze vroegtijdig aan het licht gebracht zodat de vrees dat ze het virus verder zouden verspreid hebben vrij minimaal is. Toch gaan we volgende week donderdag opnieuw collectief testen op de afdelingen Het Oudste Geluk en De Regenboog in de hoop dan een volledig blank resultaat te hebben”, aldus Bryan Vanderhaeghe.

“Ondertussen telde Poperinge de afgelopen week 627 positieve PCR-testen. Tel daarbij nog de asymptomatische gevallen die niet getest werden en de mensen die een positieve sneltest niet via PCR lieten bevestigen en je komt tot een waanzinnig cijfer. We hopen dat ons huis ondanks deze extreme circulatie van het virus een veilige haven voor onze ouderen kan blijven en we willen iedereen alvast bedanken hieraan te willen blijven meewerken.”